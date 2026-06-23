Không chọn ở thành phố, cũng không chạy theo những căn hộ hiện đại, Cô Chanh (SN 1990), ở Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), lại quyết định cùng chồng dành hai năm để biến một khoảng đất ở vùng quê thành không gian sống trong mơ. Nơi mà cả nhà dành nhiều thời gian chăm sóc các khu vườn, nhìn vào cứ như bước ra từ truyện cổ tích hay những thước phim hoạt hình.

Căn nhà vibe như trong phim.

Hai năm hoàn thiện căn nhà 14m2 trong khu vườn 150m2

Căn nhà này như một ngôi nhà phụ dành cho cô Chanh, nằm ngay dưới chân núi.

Trên trang cá nhân, Cô nhiều lần chia sẻ rằng ước mơ lớn nhất của cô từ khi còn nhỏ là có một khu vườn với cầu nhỏ, dòng nước chảy róc rách và bốn mùa ngập tràn hoa lá.

Sau tuổi 30, thay vì tiếp tục theo đuổi cuộc sống nơi phố thị, cô cùng chồng quyết định trở về vùng quê. Sau nhiều năm gầy dựng cuộc sống ở quê, chồng cô Chanh quyết định biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Cặp đôi mất khoảng hai năm để cải tạo toàn bộ khu đất rộng 150m2 bỏ hoangcủa gia đình nằm ngay dưới chân đồi.

Căn nhà được xây trên một bãi đất hoang dưới chân đồi.

Các góc bên ngoài căn nhà sau khi hoàn thiện.

Chính giữa khu vườn là căn nhà nhỏ rộng 14m² được xây dựng với chi phí khoảng 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng).

Tuy nhiên, phần tốn nhiều thời gian và công sức nhất lại không nằm ở việc dựng nhà mà là hoàn thiện cảnh quan xung quanh. Theo chia sẻ của nữ blogger, tổng chi phí để đầu tư cho toàn bộ không gian, từ tiểu cảnh, lối đi, cây xanh, hoa cỏ đến các chi tiết trang trí đã lên tới khoảng 100.000 NDT (khoảng 380 triệu đồng).

Nếu chỉ nhìn vào diện tích, nhiều người sẽ nghĩ căn nhà quá nhỏ để sinh hoạt. Thế nhưng điểm đặc biệt nằm ở cách Cô Chanh biến toàn bộ khu đất thành một không gian thống nhất, nơi thiên nhiên mới là "nhân vật chính".

Một số góc bên trong căn nhà.

Ngôi nhà được thiết kế tối giản với gam màu sáng và phần gác nhỏ phía trên, bao quanh là sân vườn phủ kín cây cối. Những lối đi lát đá uốn lượn, cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước và vô số khóm hoa nở theo mùa tạo nên khung cảnh giống hệt các bộ phim hoạt hình.

Mỗi mùa trong năm, khu vườn lại mang một diện mạo khác nhau. Vào mùa hè, nơi đây gần như trở thành một "khu vườn tự cung tự cấp" với đủ loại rau củ và trái cây. Cô trồng nhiều giống hoa mình yêu thích, xen lẫn các luống rau, cây ăn quả và cả những quả dưa hấu nằm ngay trên mặt đất.

Theo Cô Chanh, chỉ cần mở cửa bước ra ngoài là có thể cảm nhận được sự thay đổi của thiên nhiên mỗi ngày. Đó cũng là điều khiến cô chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định rời xa thành phố.

Căn nhà trồng nhiều hoa, trái cây,...

"Nhà bạn là ngôi nhà đẹp nhất tôi từng thấy ở nông thôn"

Không chỉ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khu vườn của Cô Chanh còn trở thành đề tài bàn tán của những người sống xung quanh.

Một người hàng xóm từng thẳng thắn nhận xét: "Đây là ngôi nhà đẹp nhất mà tôi từng thấy ở vùng quê."

Trong khi đó, dưới các video được đăng tải trên Xiaohongshu, không ít cư dân mạng cho rằng khung cảnh này trông giống sản phẩm đồ họa hoặc hình ảnh do AI tạo ra. Có người còn bình luận vui rằng cô đang sống trong thế giới hoạt hình.

Chính những lời nhận xét ấy khiến Cô Chanh càng có thêm động lực tiếp tục chăm chút từng góc nhỏ trong khu vườn.

Ban ngày làm bạn với cây cối, ban đêm dành thời gian cho chính mình

Nữ blogger cho biết phần lớn thời gian ban ngày của cô đều dành cho việc chăm sóc cây cối, cắt tỉa cành lá, làm cỏ, trồng thêm hoa hoặc thu hoạch rau quả trong vườn. Sau những đợt mưa dài, sân thường xuất hiện rêu nên cũng cần vệ sinh thường xuyên để giữ không gian luôn sạch sẽ.

Dẫu vậy, cô chưa bao giờ coi đó là gánh nặng.

Ngược lại, việc tự tay chăm sóc khu vườn mang đến cảm giác thư giãn và giúp cô kết nối nhiều hơn với thiên nhiên. Mỗi khi trở về nhà, nhìn thấy hoa nở hay cây cối lớn lên từng ngày cũng đủ khiến tâm trạng trở nên tích cực hơn.

Nếu ban ngày thuộc về khu vườn thì buổi tối lại là khoảng thời gian Cô Chanh dành cho bản thân. Trong không gian yên tĩnh, cô thường đọc sách, viết lách hoặc đơn giản là ngồi ngắm ánh đèn hắt xuống khu vườn bên ngoài.

Đó cũng là lúc cô tìm thấy nhiều cảm hứng nhất cho cuộc sống.

Có người cho rằng bỏ phố về quê là đánh đổi, nhưng với Cô Chanh, đó lại là cách để tìm thấy nhịp sống phù hợp với mình.

Không còn những con đường đông đúc hay lịch trình gấp gáp, cuộc sống hiện tại của cô xoay quanh việc chăm sóc căn nhà nhỏ 14m² và khu vườn rộng 150m² - nơi từng góc nhỏ đều mang dấu ấn cá nhân sau hai năm miệt mài vun đắp.

Nguồn: Xiaohongshu.