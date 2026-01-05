Cuối tháng 11 âm có 2 con giáp nên tận dụng thời cơ làm giàu, 1 con giáp vẫn cần thận trọng

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp được đánh giá cao bởi sự kiệm lời, khiêm tốn. Luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu, tuổi Sửu dù giàu có hay đạt được nhiều thành công thì cũng không bao giờ khoe khoang, giúp họ tránh được nhiều rắc rối. Ngoài ra, con giáp này còn là người có năng lực và rất đáng tin cậy.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 11 âm, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất, càng về cuối tháng tài lộc lại càng vượng phát. Tử vi học có nói, được lục hợp chiếu rọi, con giáp tuổi Sửu làm gì hầu như cũng thu về thành công rực rỡ, thu nhập có thể tăng đột biến. Ngoài ra, tuổi Sửu còn có thể nhận được những món quà giá trị bất ngờ trong dịp cuối tháng 11 âm này. Chính vì thế, nếu biết tranh thủ thời cơ, nỗ lực hết sức thì đây sẽ là cơ hội làm giàu rất tốt cho tuổi Sửu, giúp họ về đích viên mãn dịp cuối năm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được đánh giá cao bởi sự hiền lành, nhân hậu và tử tế. Họ có trái tim rộng mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và nhờ vào phúc khí này mà luôn có quý nhân phù trợ. Ngoài ra, sự lạc quan và thái độ sống tích cực giúp họ biết cách vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng, từng bước vươn lên và gặt hái thành công.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Cũng nằm trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ trong tháng 11 âm chính là tuổi Hợi. Tử vi học có nói, được cát tinh hỗ trợ, tuổi Hợi không những gặp thuận lợi trong công việc, giúp họ có được cuộc sống sung túc, dư dả, mà chuyện tình cảm của họ cũng vô cùng xuôi chèo, mát mái. Có thể nói, tuổi Hợi chính là con giáp viên mãn nhất trong thời điểm tháng 11 âm này. Tháng 11 âm đang đi đến nửa sau, tuổi Hợi hãy biết cách tận dụng để thu về thành quả tốt nhất nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng thực ra, họ lại sở hữu nội lực rất đáng để học hỏi. Một khi đã chọn được mục tiêu, con giáp tuổi Mão sẽ âm thầm nỗ lực, kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chính điều này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho họ trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Hợi nên tận dụng thời điểm cuối tháng 11 âm để làm giàu cũng như mở ra những mối quan hệ tình cảm lâu dài, thì tuổi Mão lại là con giáp vẫn cần thận trọng. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Mão nên chú ý nhiều hơn trong giao tiếp, tránh sơ hở để kẻ tiểu nhân lợi dụng gây mâu thuẫn ảnh hưởng đến tài lộc. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm để đề phòng rủi ro.

