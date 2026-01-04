2 tuần nữa có 2 con giáp được Thần tài ưu ái, bội thu tài lộc, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp được đánh giá cao bởi tư duy thông minh cùng sự nhạy bén với thời cuộc nhờ đó, nắm bắt nhanh các xu hướng mới. Với sự lanh lợi này, tuổi Tý luôn đi trước người khác một bước và gặt hái thành công rực rỡ. Giỏi quan sát và phân tích, con giáp tuổi Tý còn biết cách tránh được rủi ro. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình nên cuộc sống ngày một đủ đầy, thịnh vượng.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Vừa trải qua tháng 10 âm nhiều thử thách, tuổi Tý đang bước vào tháng 11 âm với những tín hiệu tích cực hơn. Song nếu để nói về các cơ hội làm ăn thực sự tốt thì con giáp này còn phải chờ đến tháng 12 âm.

Tuổi Tý là con giáp gặp thử thách nhiều nhất trong tháng 10 âm. Tháng 11 âm tuy không còn khó khăn nữa, nhưng nếu nói đến những cơ hội tốt trong làm ăn thì chưa có. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ sớm thay đổi. Tử vi học có nói, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 12 âm bắt đầu, tuổi Tý sẽ là con giáp có tài lộc sáng rõ bậc nhất. Được lục hợp chiếu rọi, con giáp tuổi Tý làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ, thu nhập tăng bất ngờ. Đây là cơ hội tuyệt vời để con giáp này tích cóp của cải cho một năm mới nhiều hy vọng và may mắn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp vừa thông minh lại sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Với những ưu điểm ấy, con giáp tuổi Dậu chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực là sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn là bậc thầy trong việc đầu tư và quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn sung túc, đủ đầy.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Cũng giống như tuổi Tý, chỉ 2 tuần nữa, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp bội thu tài lộc. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, được tam hợp hỗ trợ, con giáp tuổi Dậu sẽ ghi được những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của mình. Với sự tài năng, thông minh và sắc sảo của mình, tuổi Dậu chỉ cần một chút may mắn là có thể giúp tài lộc của họ cất cánh.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn nằm trong số những con giáp nổi bật trong đám đông bởi trí thông minh, sự khôn ngoan, sắc sảo, độc lập và bản lĩnh. Với sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết sức là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống giàu có ai cũng ngưỡng mộ.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Dậu là 2 con giáp bội thu tài lộc khi tháng 12 âm gõ cửa thì tuổi Dần lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, 2 tuần nữa, con giáp tuổi Dần được khuyên nên cẩn thận trong các quyết định chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dần cũng nên chú ý chuyện qua lại với bạn bè nhằm đề phòng khả năng bị kẻ tiểu nhân hãm hại.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.