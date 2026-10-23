Từ 22/10, Grab tự động ghi âm chuyến xe từ 22h đến 6h sáng: Tất cả người dân cần lưu ý gì trước khi đặt xe?

Từ ngày 22/10/2026, Grab chính thức mặc định bật tính năng ghi âm AudioProtect trên các chuyến GrabBike và GrabCar trong khung giờ đêm từ 22h đến 6h sáng hôm sau. Hành khách không thể tắt tính năng trong khung giờ này. Tuy nhiên, dữ liệu âm thanh không bị nghe trực tiếp mà được mã hóa để phục vụ xử lý khi có sự cố.

Sự thay đổi này khiến nhiều người băn khoăn về quyền riêng tư, cơ chế bảo mật dữ liệu âm thanh cũng như quy trình phản ánh sự cố khi gặp vấn đề trên chuyến xe.

Đi xe đêm, khách có thể tắt ghi âm không?

Câu trả lời là không. Trong khung giờ từ 22h đến 6h sáng, việc ghi âm được kích hoạt mặc định và không thể tắt cho chuyến GrabBike hoặc GrabCar. Đây là thay đổi đáng chú ý so với cách hoạt động trước đó, khi hành khách có thể chọn bật hoặc tắt AudioProtect.

Với các chuyến thông thường ngoài khung giờ này, hướng dẫn của Grab vẫn cho phép người dùng điều chỉnh tính năng trong mục Tài khoản, Cài đặt an toàn. Tuy nhiên, chuyến xe của thành viên tuổi teen thuộc tài khoản Grab cho Cả Nhà được mặc định ghi âm bất kể thời điểm.

Grab khuyến nghị người chưa sẵn sàng với việc ghi âm trên chuyến đêm cân nhắc lại thời điểm đặt xe. Vì thế, khách hàng nên đọc kỹ thông báo ngay trên ứng dụng trước khi xác nhận chuyến thay vì đợi tới lúc lên xe.

Nội dung ghi âm được lưu trong bao lâu?

Theo tài liệu chính thức của Grab, tệp AudioProtect được mã hóa, lưu trên ứng dụng trong 5 ngày và tự động xóa nếu không có báo cáo sự việc liên quan đến an toàn. Hành khách và tài xế không thể tự mở, nghe lại hoặc tải bản ghi như một tệp âm thanh thông thường.

Grab khẳng định chỉ những nhân sự phụ trách an toàn có thẩm quyền mới được phép truy cập dữ liệu để làm rõ vụ việc khi nhận được báo cáo từ người dùng. Trường hợp có yêu cầu hợp lệ bằng văn bản, thông tin này sẽ được chia sẻ với cơ quan chức năng để hỗ trợ công tác điều tra. Vì vậy, cơ chế tự động kích hoạt AudioProtect hoàn toàn không đồng nghĩa với việc có nhân viên giám sát hay nghe trực tiếp các cuộc hội thoại trên xe.

Khi có cảnh báo hoặc sự cố, cần làm gì?

Ngoài ghi âm, Grab đã giới thiệu khả năng phát hiện âm thanh lớn bất thường trên GrabCar, chẳng hạn tiếng va chạm hoặc tiếng kêu cứu, để hỗ trợ nhận diện tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, không nên mặc định tính năng phát hiện nâng cao này hoạt động giống hệt GrabBike.

Nếu ứng dụng gửi cảnh báo, người dùng cần phản hồi đúng tình hình. Khi thấy không an toàn, hãy vào Trung tâm An toàn để dùng chức năng SOS hoặc liên hệ lực lượng hỗ trợ khẩn cấp. Việc ghi âm không thay thế những thói quen như kiểm tra biển số, thông tin tài xế và lộ trình.

Khi xảy ra sự việc cần xác minh, nên báo cáo sớm qua mục Trợ giúp, kèm thời gian, thông tin chuyến xe và diễn biến liên quan. Không nên đợi quá 5 ngày mới phản ánh vì tệp không gắn với báo cáo an toàn có thể đã bị xóa.

Ghi âm có thể hỗ trợ xử lý tranh chấp hoặc tình huống bất thường, nhưng không bảo đảm loại bỏ mọi nguy cơ. Hiểu rõ cơ chế và giới hạn của tính năng sẽ giúp hành khách chủ động hơn trước khi đặt xe, nhất là khi di chuyển vào ban đêm.