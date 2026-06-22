Cụ thể, HĐND TP. Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 04 về chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ mới thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, đáng chú ý là chính sách hỗ trợ thu nhập hằng tháng dành cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nghị quyết được ban hành trên cơ sở xem xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 01.4.2026 của UBND TP. Hải Phòng, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cùng các ý kiến thảo luận tại kì họp.

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Theo quy định, đối tượng được hưởng chính sách là người từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hoặc hộ thoát cận nghèo được cơ quan có thẩm quyền công nhận trong giai đoạn 2025 - 2030 và không có nguồn thu nhập thường xuyên.

Các khoản thu nhập được tính bao gồm tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước.

Để được hưởng hỗ trợ, người cao tuổi phải thuộc một trong các trường hợp sau:

Không có vợ, chồng và không có con; kể cả trường hợp đã ly hôn hoặc vợ, chồng, con đã qua đời hoặc mất tích theo quy định của pháp luật.

Có vợ hoặc chồng nhưng không có con; bao gồm cả trường hợp từng có con nhưng con đã chết hoặc mất tích.

Có vợ, chồng hoặc con nhưng những người thân này không có khả năng chăm sóc, hỗ trợ do đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; đang được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; đang chấp hành án phạt tù; hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngoài ra, trường hợp con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi đến không quá 22 tuổi đang học văn hóa, học nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc đại học hệ chính quy lần đầu cũng được xem xét thuộc diện hỗ trợ.

Cũng theo Nghị quyết, từ năm 2027 đến hết năm 2030, mức hỗ trợ thu nhập hằng tháng được áp dụng như sau:

Người sinh sống tại khu vực thành thị (các phường) được hỗ trợ 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Người sinh sống tại khu vực nông thôn (các xã và đặc khu) được hỗ trợ 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách nói trên được kì vọng góp phần cải thiện đời sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc thiếu nguồn thu nhập ổn định, đồng thời tăng cường bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP. Hải Phòng trong giai đoạn tới.