Từ 2026, thêm hai nhóm được BHYT thanh toán 100%

Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ ngày 1-1-2026, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ có hiệu lực, được kỳ vọng tạo đột phá trong lĩnh vực y tế.

Thêm hai đối tượng được BHYT chi trả 100%. Ảnh: Quảng An

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định tăng tỉ lệ và mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời cho phép quỹ BHYT chi trả cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, ưu tiên các nhóm đối tượng phù hợp.

Từ năm 2026, người tham gia BHYT thuộc hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT. Mức hưởng BHYT cũng được nâng lên đối với các đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên khác.

Như vậy, từ ngày 1-1-2026, có 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT năm 2024.

Cụ thể gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân. Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an; học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

Học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài. Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Dân quân thường trực.

Nhóm tiếp theo là người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Ngoài ra còn có người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội. Nhóm cuối cùng là người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Bên cạnh đó, quỹ BHYT sẽ chi trả cho dịch vụ khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh. Ngoài ra, từ 1-1-2026, lương tối thiểu tăng 7,06 - 7,26% (tương đương 250.000–350.000 đồng mỗi tháng), kéo theo mức lương làm căn cứ đóng BHYT cũng tăng theo.