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Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố biểu phí mới đối với dịch vụ tài khoản thanh toán, trong đó tăng đáng kể phí quản lý tài khoản đóng băng và phí đóng tài khoản trước thời hạn đối với cả khách hàng cá nhân và tổ chức, áp dụng từ ngày 20/07/2026.

Theo biểu phí mới, VIB sẽ điều chỉnh tăng phí quản lý tài khoản đóng băng đối với các tài khoản thanh toán không hoạt động từ 12 tháng trở lên.

Đối với khách hàng cá nhân, mức phí quản lý tài khoản đóng băng bằng đồng Việt Nam sẽ tăng từ 10.000 đồng/tháng lên 50.000 đồng/tháng, tương đương gấp 5 lần so với hiện hành. Trước đây, các tài khoản mở online được miễn loại phí này, tuy nhiên theo biểu phí mới sẽ áp dụng thống nhất mức 50.000 đồng/tháng.

Đối với tài khoản bằng ngoại tệ, phí cũng tăng từ 1 đơn vị ngoại tệ/tháng lên 5 đơn vị ngoại tệ/tháng.

Trong khi đó, khách hàng tổ chức trước đây chưa áp dụng loại phí này sẽ bắt đầu phải trả 50.000 đồng/tháng hoặc 5 đơn vị ngoại tệ/tháng đối với tài khoản thanh toán không hoạt động từ 12 tháng.

Theo quy định của VIB, khoản phí trên chỉ áp dụng đối với khách hàng chỉ sử dụng duy nhất tài khoản thanh toán. Trường hợp khách hàng đang sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ khác của ngân hàng sẽ được miễn phí.

Bên cạnh đó, VIB cũng điều chỉnh tăng phí đóng tài khoản đối với các tài khoản có thời gian mở không quá 12 tháng.

Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân, phí đóng tài khoản bằng đồng Việt Nam tăng từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/lần. Đối với tài khoản ngoại tệ, mức phí tăng từ 2 đơn vị ngoại tệ lên 4 đơn vị ngoại tệ/lần.

Đối với khách hàng tổ chức, phí đóng tài khoản bằng đồng Việt Nam tăng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/lần, trong khi phí đối với tài khoản ngoại tệ tăng từ 5 đơn vị ngoại tệ lên 10 đơn vị ngoại tệ/lần.

Các mức phí này áp dụng đối với tài khoản thanh toán có thời gian mở không quá 12 tháng. Riêng trường hợp ngân hàng chủ động đóng tài khoản hoặc đóng theo yêu cầu xử lý các vụ việc gian lận, lừa đảo sẽ không thu phí.

Việc điều chỉnh biểu phí lần này nhằm cập nhật chính sách phí đối với dịch vụ tài khoản thanh toán. Khách hàng đang duy trì các tài khoản ít sử dụng hoặc có nhu cầu đóng tài khoản nên chủ động rà soát để tránh phát sinh chi phí không cần thiết.