Theo quy định hiện hành, người bệnh tự ý đi khám ngoại trú vượt cấp lên các cơ sở tuyến trung ương (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt) sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, dù đang sở hữu thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, theo Nghị định 188/2025 của Chính phủ, từ ngày 1/7, trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở được xếp cấp cơ bản và trước ngày 1/1/2025 thuộc tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến trung ương, người có thẻ BHYT sẽ được quỹ bảo hiểm thanh toán 50% mức hưởng theo quyền lợi của mình.

Hiện nay, mức hưởng BHYT của người tham gia được chia thành các nhóm 80%, 95% và 100% chi phí khám chữa bệnh. Khoản tiền được quỹ bảo hiểm thanh toán khi khám ngoại trú trái tuyến tại các bệnh viện tuyến trung ương cấp cơ bản được xác định theo công thức:

Chi phí khám chữa bệnh x Mức hưởng BHYT x 50%.

Ví dụ:

Một người có mức hưởng BHYT 80%, đi khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương được xếp cấp cơ bản với tổng chi phí 1 triệu đồng.

Quỹ BHYT sẽ thanh toán 400.000 đồng (1.000.000 đồng x 80% x 50%).

Phần còn lại 600.000 đồng do người bệnh tự chi trả.

Danh sách các cơ sở y tế tuyến trung ương được áp dụng chính sách thanh toán 50% gồm:

Tại Hà Nội: Bệnh viện Hữu Nghị, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tại Đồng Nai: Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Tại Thanh Hóa: Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương.

Ngoài ra còn có một số bệnh viện tại các địa phương khác như Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (Huế), Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai), Bệnh viện 74 Trung ương (Phú Thọ), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Nghệ An), Viện Y học biển (Hải Phòng) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Đà Nẵng).

Nhiều bệnh viện thực hành trực thuộc các trường đại học y dược của Bộ Y tế cũng được xếp vào nhóm cơ sở cấp cơ bản, gồm Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Đối với hệ thống y tế thuộc Bộ Công an, bốn bệnh viện được xếp cấp cơ bản gồm Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), Bệnh viện 30-4 (TP.HCM), Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) và Bệnh viện Y học cổ truyền (Hà Nội).

Việc mở rộng phạm vi thanh toán BHYT đối với khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn, đồng thời giảm đáng kể chi phí tự chi trả và áp lực tài chính trong quá trình điều trị.