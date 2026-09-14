Từ ngày 1/11 tới, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng, cụ thể của khách hàng. Quy định này được nêu tại Thông tư 46 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/11 tới.

Theo đó, thông tin tín dụng của khách hàng vay khi cung cấp cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và các tổ chức khác phải được sự đồng ý của khách hàng, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và thỏa thuận với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Sự đồng ý phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể, có thể lưu giữ, sao chép và kiểm chứng, bao gồm cả hình thức điện tử.

Quy định mới tạo cơ sở rõ ràng hơn cho việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự đồng thuận có thể xác định, lưu giữ và kiểm chứng trong quá trình cung cấp thông tin.