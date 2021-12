6 thỏi son hot nhất phim Hàn 2021: Song Hye Kyo và "bạn gái" Song Joong Ki đấu nhau "chan chát" với 2 sắc độ đối lập

Xem phim Hàn, điều mà chị em mong mỏi nhất không chỉ ở nội dung phim hay dàn trai xinh gái đẹp xuất hiện trong phim mà còn ở phong cách thời trang cũng như những món mỹ phẩm mà nữ chính diện trong phim. Rất nhiều những xu hướng make up, kiểu tóc và những sắc son đã trở thành hot trend sau khi bộ phim kết thúc. Và từ đó chị em đổ xô đi tìm kiếm những món mỹ phẩm được nữ tính ưu ái lựa chọn.



Và đây chính là những cây son đẹp mê ly được 6 nữ chính phim Hàn hot nhất năm 2021 ưu ái diện xuyên suốt bộ phim. Tất cả đều là những gam màu tươi tắn, nhẹ nhàng nhưng lên môi thì sang chảnh, quyến rũ vô cùng.

Shin Min Ah trong phim "Hometown Cha-Cha-Cha"

Tái xuất sau 6 năm vắng bóng, Shin Min Ah khiến công chúng phải xuýt xoa trước nhan sắc tuổi U40 của cô. Shin Min Ah luôn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn, make up tự nhiên như không khiến ai nhìn cũng mê đắm.

Và cây son làm nên nhan sắc rạng ngời của cô không gì khác ngoài Givenchy Le Rouge Sheer Velvet Matte Lipstick N37 (giá khoảng 880k). Sắc son hồng pha chút đỏ cực kỳ tôn da, sắc son tự nhiên nhẹ nhàng rất hợp với những cô nàng mê phong cách tự nhiên, ngọt ngào.

Sang chảnh, lộng lẫy hơn chút, Shin Min Ah chọn hẳn sắc đỏ thuần của Givenchy với cây N42 hồng tím đậm. Màu son ngay lập tức tạo sắc độ thời thượng, nổi bật mang lại cho Shin Min Ah vẻ ngoài sang chảnh kiêu kỳ và ngay lập tức trở thành tâm điểm trong dàn khách mời lễ cưới hôm ấy.

Sắc đỏ phớt hồng tím sắc nét ngay lập tức trở thành tâm điểm săn lùng của phái đẹp bởi sắc son lên môi Shin Min Ah quá nổi. Nếu muốn gây ấn tượng thì một lớp son tiệp màu sắc nét sẽ đánh bật nhan sắc của các nàng, còn nếu không dù chỉ phớt nhẹ cũng khiến gương mặt sáng bừng với một sắc son đặc biệt.

Song Hye Kyo trong phim "Now We Are Breaking Up"

Ở tuổi 40, nhan sắc của Song Hye Kyo vẫn xứng danh bảo bối của điện ảnh Hàn. Song Hye Kyo luôn trung thành với những sắc son tươi tắn như cam hồng, cam đỏ... để tô điểm cho gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác của mình. Và đây cũng là một trong những bí quyết giúp nhan sắc của Song Hye Kyo luôn xinh đẹp hoàn hảo.

Thỏi son mà Song Hye Kyo ưu ái trong phim "Now We Are Breaking Up" chính là dòng son dưỡng Hadamoto Lip Balm của nhà Sulwhasoo. Đây là dòng son dưỡng có màu, với những gam màu tươi sáng như cam hồng, hồng cánh hoa... chiết xuất tinh dầu hạt mơ nuôi dưỡng môi mềm mại, giúp cải thiện rõ đôi môi khô, giải quyết nhanh gọn tình trạng lộ vân nứt nẻ khi tô son.

Hadamoto Lip Balm của Sulwhasoo có giá khoảng 800k.

Han So Hee trong phim "Nevertheless"

Với danh sách những bộ phim đình đám năm 2021, Han So Hee trở thành nữ diễn viên thế hệ mới xinh đẹp quyến rũ nhất điện ảnh Hàn. Trong phim "Nevertheless", Han So Hee đốn tim người xem với nhan sắc mong manh ngọt ngào không tỳ vết của mình.

Trong phim Han So Hee trung thành với lối trang điểm tự nhiên, nổi bật đường nét thanh tú, và cây son mà cô yêu thích chính là một trong những cái tên vô cùng quen thuộc với phái đẹp Việt. Đó chính là Charlotte Tilbury Matte Revolution màu Pillow Talk (giá khoảng 800k).

Chất son lì với gam màu hồng nude phảng phất chút sắc nâu nên ai dùng cũng hợp. Là son lì nhưng Charlotte Tilbury vẫn có dưỡng nên khi lên môi lúc nào cũng mềm mại, tiệp màu và lên tông rất chuẩn.

Jeon Yeo Bin trong "Vincenzo"

Tuy nhan sắc của Jeon Yeo Bin vướng phải không ít lời khen chê nhưng vẫn không thể phủ nhận hình ảnh nữ luật sư Hong vẫn luôn in đậm trong tâm trí người xem. Jeon Yeo Bin trong "Vincenzo" luôn chọn son đỏ để tô điểm cho nhan sắc của mình. Và thực tế đây cũng là sắc son vô cùng hợp với gương mặt cũng như phong cách của cô.

Hai cây son đỏ mà Jeon Yeo Bin thường xuyên sử dụng trong phim, chính là Chanel đỏ nhung #110 (giá khoảng 890k) và Shu Uemura Colorless Limited Powder Mist (giá khoảng 650k).

Với sắc đỏ nhung pha chút bóng của dưỡng, cả hai cây son lên môi đều đạt sắc đỏ rực sang chảnh tuyệt đối, hợp với tính cách mạnh mẽ, bất cần của luật sư Hong. Chắc chắn đây là sắc son mà mọi cô nàng cá tính đều cần có trên bàn trang điểm của mình.

Chanel #110 và Shu Uemura Colorless Limited Powder Mist.

Lee Ji Ah trong "Penthouse"

Được mệnh danh là "mỹ nhân Penthouse", Lee Ji Ah đúng chuẩn phu nhân tài phiệt với phong thái cao sang, quyền quý cùng gương mặt xinh đẹp nền nã ai nhìn cũng đắm say. Lee Ji Ah không bao giờ trang điểm đậm, mà lúc nào cũng trung thành với sắc son hồng nude và tông make up nhẹ nhàng nhất.

Không chỉ dùng một cây son, đôi môi gợi cảm cao sang của Lee Ji Ah gồm 2 sắc son gộp lại. Đầu tiên cô sẽ dùng cây son Maybelline SuperStay Ink Crayon Lipstick (giá khoảng 150k) để tạo lớp nền cho môi, sau đó mới tô thêm YSL Luxury Satin Mirror Lip Glaze # 47 (giá khoảng 850k).

Kim So Yeon trong "Penthouse"

Nhân tố bùng nổ trong "Penthouse" cả 3 mùa chính là "ác nữ" Kim So Yeon. Từ ánh mắt sắc lạnh đến sắc son đỏ quyền lực, tất cả đều thể hiện sự "hiểm ác" của Kim So Yeon trong phim. Sắc son đỏ tươi, sắc nét, tiệp màu môi cùng đôi mắt kẻ eyeliner mảnh mai nhưng đanh thép, Kim So Yeon chỉ cần nhíu mày cũng khiến dân tình phải "ghét cay ghét đắng".

Nhưng dù ghét thế nào thì nhan sắc của Kim So Yeon vẫn chiếm spotlight và đương nhiên sắc son đỏ quyền lực của cô khiến phái đẹp phải mê mệt. Cây son làm nên nét thời thượng sắc sảo cho nhan sắc của Kim So Yeon chính là Chanel Camellia Lipstick #627