Truy tố cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê

Ngày 25/1, theo nguồn tin của chúng tôi, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với ông Phùng Anh Lê (cựu trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội; Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng Cảnh sát hình sự; Vũ Công Ngọc, cựu đội phó Cảnh sát hình sự và Lê Đình Trung, cựu đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Ông Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ

Kết luận điều tra cho biết, tháng 6/2016, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ thụ lý vụ việc anh Nguyễn Công Thành tố giác bị một nhóm người lạ mặt bắt giữ trái pháp luật, đánh gây thương tích.



Khi đó là trưởng Công an quận Tây Hồ, ông Lê đã giao Phó trưởng Công an quận Phạm Quý Hải và đội cảnh sát hình sự xác minh, cử cán bộ giải quyết theo đơn tố giác. Qua điều tra, xác minh, Công an quận Tây Hồ đã xác định Nguyễn Hữu Tài, 29 tuổi cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 22/9/2016, Tài bị đưa vào nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ.Theo Kết luận điều tra, gia đình của Tài qua các mối quan hệ riêng đã liên hệ với ông Phùng Anh Lê, khi đó là trưởng Công an quận Tây Hồ nhờ giúp đỡ.

Đến khoảng 22h cùng ngày, anh Th, ông H và chị H chuẩn bị được 103 triệu, khi đến cổng đã vay thêm 7 triệu cho đủ 110 triệu đồng (ông Lê thông báo gia đình Tài chuẩn bị 110 triệu đồng để hòa giải với bị hại).

Cũng trong tối hôm đó, gia đình của Tài thông qua ông P.V.B, mang 110 triệu đến phòng làm việc của Lê, đặt lên bàn làm việc rồi nói: “Cháu xem giúp hòa giải để cho nó về”.

Sau đó, ông Phùng Anh Lê đã có những chỉ đạo xuống cấp dưới. “Phùng Anh Lê cho rằng chứng cứ tạm giữ Tài còn yếu. Vũ Công Ngọc (cựu đội phó Cảnh sát hình sự quận Tây Hồ) đề xuất việc tạm giữ Tài là có căn cứ để điều tra mở rộng vụ án. Phùng Anh Lê không đồng ý...” – Kết luận điều tra nêu.

Cựu đội trưởng Cảnh sát hình sự quận Tây Hồ - Nguyễn Đức Châu khai, Phùng Anh Lê đã chỉ đạo “cho chúng nó hòa giải, rút đơn”.

Đến 0 giờ 30 ngày 23.9, Vũ Công Ngọc cùng một số cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đến đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ. Vì không có quyết định hủy bỏ tạm giữ, sự việc đã bị một số cán bộ chiến sĩ trong ca trực khi đó phản đối nhưng ông Phùng Anh Lê kiên quyết chỉ đạo để Nguyễn Hữu Tài được ra về.

Theo chỉ đạo của ông Lê, các cán bộ công an quận Tây Hồ đã để Tài và bị hại hòa giải, thống nhất bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng."Các bị can đều là điều tra viên được đào tạo cơ bản, hiểu rõ quy định pháp luật. Tuy nhiên, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và thiếu bản lĩnh nên dẫn đến phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, làm giảm uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung và của lực lượng Công an nhân dân nói riêng." – Kết luận điều tra nêu.





