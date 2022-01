Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Cô gái được bạn trai cho 1,3 tỷ nhưng không khai báo có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Như đã đưa tin, ngày 24/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là diễn biến liên quan đến vụ nổ súng cướp trên 3 tỷ đồng trong ngân hàng gây rúng động TP Hải Phòng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thu Thủy (SN 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), là bạn gái của Nam về hành vi Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cướp ngân hàng, cho bạn gái 1,3 tỷ tiêu xài, bạn gái không khai báo

Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Thu Thủy đã khai nhận, khi được hơn 1,3 tỷ đồng từ bạn trai. Sau đó cô gái mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30,9 triệu đồng, 1 Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng, 1 sạc iPhone với giá 300 nghìn đồng. Tiếp đó, Thủy còn mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá 28 triệu đồng.

Đối tượng Nam (áo hoa)

Đến tối 7/1, Thủy xem thông tin và nhận ra đối tượng cướp tài sản tại ngân hàng chính là Nguyễn Văn Nam, số tiền Nam cho Thủy là do cướp được mà có.

Ngày 9/1, dù biết tang vật nhưng Thủy vẫn thuê xe taxi về thị trấn Cát Bà và mua 2 chỉ vàng với giá 10,4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng giá 10,4 triệu đồng và 1 lắc bạc với giá 320 nghìn đồng.

Ngoài ra, Thủy còn mua mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân khoảng 2 triệu đồng và chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Thủy. Số tiền còn lại hơn 1,2 tỷ đồng, Thủy gửi bạn cất giữ mà không khai báo với cơ quan chức năng.

Sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, cô gái trẻ này phạm tội vì lòng tham và thiếu hiểu biết pháp luật.

Với thông tin về việc cô gái này đã thỏa sức tiêu xài số tiền do đối tượng cướp ngân hàng và cất giữ số tiền lớn, che giấu tội phạm thì cô gái này có thể bị xử lý với 2 tội danh là tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội che giấu tội phạm.

Luật sư cho rằng, nếu kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy cô gái trẻ này biết rõ số tiền nhận từ đối tượng Nam là tiền có được do Nam cướp ngân hàng nhưng vẫn chứa chấp, sử dụng thì với số tiền trên 1.000.000.000 đồng như vậy, cô gái này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm theo khoản 3, điều 323 bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Như vậy, có hai thời điểm cô gái trẻ này sử dụng số tiền cho Nam cướp được từ ngân hàng đó là lần mua điện thoại, máy tính bảng, son phấn... và lần mua vàng, lắc bạc đeo tay... (ngày 9/1). Cơ quan điều tra đã làm rõ thời điểm mua vàng, lắc đeo tay (9/1), chứng tỏ cô gái này đã biết số tiền do phạm tội mà có bởi vậy đây là hành vi cấu thành tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn đối với lần mua điện thoại, máy tính bảng, các đồ dùng tư trang cá nhân, cơ quan điều tra sẽ làm rõ thời điểm đó cô gái này đã biết số tiền do phạm tội mà có hay chưa, nếu biết thì lần thực hiện hành vi đó cũng cấu thành tội phạm.

Ngoài hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nêu trên thì cô gái này còn có hành vi che giấu tội phạm. Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì sau khi sử dụng một phần số tiền để mua vàng, đồ trang sức, tư trang cá nhân thì số tiền còn lại hơn 1,2 tỷ đồng, Thủy gửi bạn cất giữ mà không khai báo với cơ quan chức năng. Hành vi này gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc phát hiện, xử lý tội phạm bởi vậy đây là hành vi che giấu tội phạm. Với tội danh này thì cô gái có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 07 năm tù.

Như vậy, luật sư Cường cho rằng, trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy khi cất giữ, sử dụng số tiền hơn 1 tỷ đồng mà đối tượng Nam đưa cho, cô gái này biết rõ số tiền này do Nam phạm tội mà có nhưng vẫn chứa chấp, tiêu thụ, cất giấu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc thu thập chứng cứ, thu giữ vật chứng của vụ án thì cô gái này sẽ bị xử lý hình sự với 2 tội danh là tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo khoản 3, điều 323 bộ luật hình sự với hình phạt có thể đến 15 năm tù và tội che giấu tội phạm theo khoản 2, điều 389 bộ luật hình sự với hình phạt cao nhất có thể lên đến 07 năm tù.

Trường hợp bị kết án về hai tội danh này thì cô gái này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 22 năm tù cho hai tội danh nêu trên.

Trường hợp cô gái này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả và có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác theo quy định của pháp luật thì có thể phải chịu mức hình phạt thấp hơn so với mức cao nhất nêu trên.

