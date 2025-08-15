Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm Trịnh Ngọc Đạt Dương (SN 1996, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra vụ án “Hiếp dâm” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra rạng sáng 12/7/2025.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/7/2025, khi làm việc tại quán bar “S” trên đường Yên Bái (TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Hoàng D. (SN 2000, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) quen biết Dương và sau đó kết bạn Facebook để liên lạc.

Khoảng 3h15 ngày 12/7, Dương nhắn tin hẹn chị D. tới một địa chỉ trên đường Cù Chính Lan để ăn nhậu. Tại đây, Dương dẫn chị D. vào nhà của Nguyễn Thành Vương (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Trong phòng của Vương ở tầng 2, Dương lấy ra ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, ketamin; Vương chuẩn bị nước uống, dụng cụ và mở nhạc để sử dụng. Chị D. khai bị Dương và Vương ép sử dụng trái phép chất ma túy.

Trịnh Ngọc Đạt Dương (ảnh trái) là nghi phạm trong vụ “Hiếp dâm”, “Tổ chức sử dụng ma túy” cần truy tìm để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi sử dụng, cả ba nằm nghỉ tại phòng. Khoảng 6h cùng ngày, Vương gọi Dương và chị D. dậy, yêu cầu rời đi. Về nhà, chị D. phát hiện dấu hiệu bị xâm hại nên đã đến Công an trình báo. Kết quả test nhanh cho thấy Vương và chị D. dương tính với ma túy tổng hợp.

Do chưa thể triệu tập Trịnh Ngọc Đạt Dương, cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm và đề nghị các đơn vị phối hợp, khi phát hiện đối tượng cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng (492 Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng) hoặc cơ quan Công an gần nhất.