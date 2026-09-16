Ngày 14/9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh phát thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Bá Hiến, SN 1990, thường trú tại hường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Bị can Bùi Bá Hiến bi truy nã về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự. Căn cứ Điều 36, 37 và Điều 231 của Bộ luật Tố tụng hình sự.Cơ quan công an thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

Saụ khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2) Địa chỉ: số 169 đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0985295922 (Điều tra viên Nguyễn Tiến Lộc).

Box Việt Nam khởi đầu với trọng tâm là gaming, streamer và eSports, trước khi mở rộng sang cung cấp các dịch vụ marketing, truyền thông và sản xuất nội dung số đa nền tảng. Doanh nghiệp cũng từng bước xây dựng vị thế trong lĩnh vực thể thao điện tử, cả tại thị trường Việt Nam lẫn quốc tế.

Tên tuổi Box Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn sau khi đơn vị này nắm bản quyền phát sóng độc quyền tại Việt Nam giải League of Legends Champions Korea (LCK) - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất Hàn Quốc. Box Việt Nam bắt đầu sở hữu quyền phát sóng LCK tại Việt Nam từ tháng 6/2021.

Trong thời gian điều hành Box Việt Nam, CEO Bùi Bá Hiến cũng được biết đến với quan điểm quản trị nhấn mạnh vào tinh thần hành động và trải nghiệm thực tế. Một trong những thông điệp ông từng nhiều lần chia sẻ là: "Làm sai cũng được nhưng phải làm thật".

Một số công ty có liên quan đến Bùi Bá Hiến



