Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, trong khi gánh nặng bệnh không lây nhiễm tiếp tục gia tăng và nhu cầu kéo dài số năm sống khỏe mạnh ngày càng trở nên cấp thiết. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường năng lực dự phòng cho đội ngũ nhân viên y tế được xem là một trong những nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một hệ thống y tế bền vững trong tương lai.

Với tầm nhìn tiên phong trong đổi mới đào tạo y khoa và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng những thách thức sức khỏe mới, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM hôm nay chính thức triển khai Chương trình đào tạo về Vắc-xin dành cho học viên sau đại học. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa dự phòng bệnh bằng vắc-xin trở thành một phần thiết yếu của đào tạo y khoa hiện đại và thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

PGS.TS.BS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS.BS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: “Sự phát triển của y học hiện đại đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ điều trị bệnh mà còn có năng lực chủ động phòng bệnh. Việc triển khai Chương trình đào tạo về Vắc-xin thể hiện cam kết của nhà trường trong đổi mới đào tạo y khoa, giúp thế hệ nhân viên y tế tương lai tích hợp tư duy dự phòng vào thực hành lâm sàng và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sức khỏe đang thay đổi của người dân Việt Nam”.

Chương trình được triển khai với sự tham gia của 10 chuyên ngành và đơn vị đào tạo. Thông qua cách tiếp cận liên chuyên khoa, chương trình hướng tới việc trang bị cho đội ngũ bác sĩ tương lai kiến thức và năng lực cần thiết để tích hợp dự phòng vào toàn bộ hành trình chăm sóc người bệnh, đặc biệt đối với người trưởng thành, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Theo Giáo sư, Hiệp sĩ Jonathan Nguyễn Văn Tâm – Giáo sư danh dự, Trường Y, Đại học Nottingham, Nguyên Phó Giám đốc Y tế của Anh: “Tại nhiều quốc gia, tiêm chủng cho người trưởng thành đang trở thành một phần quan trọng của chiến lược già hóa khỏe mạnh và phát triển bền vững hệ thống y tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, đội ngũ nhân viên y tế cần được đào tạo bài bản về khoa học vắc-xin, kỹ năng thực hành tiêm chủng và tư vấn tiêm chủng. Việc Việt Nam triển khai Chương trình đào tạo về Vắc-xin là một bước tiến đáng ghi nhận trong đầu tư cho năng lực dự phòng của quốc gia, đồng thời góp phần chuẩn bị cho tiến trình già hóa dân số trong tương lai”.

Giáo sư, Hiệp sĩ Jonathan Nguyễn Văn Tâm – Giáo sư danh dự, Trường Y, Đại học Nottingham, Nguyên Phó Giám đốc Y tế của Anh

Chương trình là kết quả từ sự đồng hành của các cơ sở đào tạo, chuyên gia y tế trong nước và quốc tế, bao gồm Đại sứ quán Anh và các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh. Đổi mới này phản ánh cam kết chung trong việc thúc đẩy trao đổi tri thức, tăng cường hợp tác giáo dục y khoa và nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế cho tương lai.

Bà Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam chia sẻ: “Tại GSK, chúng tôi tin rằng nâng cao năng lực của nhân viên y tế là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng một hệ thống y tế bền vững. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng các đối tác học thuật và chuyên gia trong việc triển khai Chương trình đào tạo về Vắc-xin, góp phần nâng cao năng lực dự phòng của đội ngũ y tế và thúc đẩy cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe lấy phòng bệnh làm trọng tâm tại Việt Nam”.

Bà Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam

Là chương trình tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam, sự đổi mới này được kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng nền tảng học thuật, đội ngũ giảng viên và mô hình triển khai phù hợp để tiến tới tích hợp các nội dung đào tạo về Vắc-xin vào chương trình đào tạo đại học trong những năm tới. Qua đó, góp phần chuẩn bị năng lực dự phòng cho thế hệ nhân viên y tế Việt Nam, thúc đẩy tiêm chủng suốt đời và hỗ trợ quá trình chuyển dịch từ điều trị sang chủ động bảo vệ sức khỏe người dân.

Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM hôm nay chính thức triển khai Chương trình đào tạo về Vắc-xin dành cho học viên sau đại học

Việc chính thức triển khai Chương trình đào tạo về Vắc-xin không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong đào tạo y khoa tại Việt Nam, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của các cơ sở đào tạo, chuyên gia và đối tác trong việc xây dựng một thế hệ nhân viên y tế có năng lực dẫn dắt các hoạt động dự phòng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn cho người dân Việt Nam.