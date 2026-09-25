Bộ GD&ĐT đề xuất thi lớp 10 chỉ 2 môn Toán và Ngữ văn

Bạn có ủng hộ phương án thi lớp 10 chỉ 2 môn Toán, Ngữ văn?

Bộ GD&ĐT đang tiếp tục lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, trong đó đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10, học sinh sẽ chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn.

Dự thảo vừa được Bộ GD&ĐT gửi các sở GD&ĐT và một số đại học, trường đại học có trường THPT để tiếp tục lấy ý kiến.

Theo dự thảo, căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế, Sở GD&ĐT quyết định phương thức tuyển sinh lớp 10 đối với từng trường hoặc nhóm trường. Đáng chú ý, phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số học sinh đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận.

Việc tổ chức thi chỉ được thực hiện sau khi địa phương đã triển khai các phương án điều phối, phân bổ học sinh nhưng vẫn không đủ chỗ học. Nếu tổ chức thi tuyển vào THPT, dự thảo quy định thí sinh thi 2 môn gồm Toán và Ngữ văn.

Môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút; môn Toán có thời gian làm bài 90 hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Bộ GD&ĐT dự kiến lớp 10 chỉ thi hai môn Toán, Ngữ văn. (Ảnh minh họa)

Đây là thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành. Hiện, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Nếu đề xuất được giữ nguyên khi ban hành, môn thi thứ ba sẽ không còn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo phương thức thi tuyển.

Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến Sở GD&ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM về phương án thi vào lớp 10 chỉ gồm Toán và Ngữ văn.

Đối với trường THPT chuyên, dự thảo quy định học sinh thi hai môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn tương ứng.

Như vậy, phương án hai môn Toán và Ngữ văn được đặt ra đối với phần thi chung vào lớp 10 không chuyên, trong khi học sinh dự tuyển vào trường chuyên vẫn phải thực hiện bài thi môn chuyên.