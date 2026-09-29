Trương Trọng Hiếu mang 70 kg hành lý lên đường thi Mister Global 2026

Sáng 29/9, Trương Trọng Hiếu lên đường sang Thái Lan tham gia Mister Global 2026 với bốn vali, tổng trọng lượng khoảng 70 kg, gồm trang phục cho các phần thi và lịch trình hoạt động. Riêng trang phục Dân tộc (National Costume) được đóng gói riêng và sẽ được êkíp vận chuyển sang sau. Tiễn anh tại sân bay có Giám đốc Quốc gia Nguyễn Vinh Quang, gia đình, bạn bè và đại diện nhiều cơ quan truyền thông.

Theo ban tổ chức, Mister Global 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 29/9 đến 10/10, quy tụ 40 thí sinh. Trương Trọng Hiếu, quê Lâm Đồng, là đại diện Việt Nam năm nay. "Sự tự tin của tôi đang ở mức 100%. Bước ra đấu trường quốc tế cùng 40 thí sinh, mục tiêu của tôi không chỉ là học hỏi mà còn cố gắng tiến sâu trong đêm chung kết", anh nói.

Tốt nghiệp THPT, Trọng Hiếu sang Đài Loan (Trung Quốc) du học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn. Ra trường, anh được bổ nhiệm làm quản lý tại một nhà hàng lớn và gắn bó khoảng hai năm rưỡi, thu nhập cao nhất chạm mức gần 100 triệu đồng mỗi tháng.

Bước ngoặt đến khá tình cờ khi một bộ sưu tập của nhà thiết kế bản xứ thiếu người mẫu. Nhờ chiều cao 1,85 m, anh được mời trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Đài Loan (Taiwan Fashion Week), nhận phản hồi tích cực và liên tục được mời thêm nhiều show khác. "Đó là khoảnh khắc thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê, thôi thúc tôi quyết định trở về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp", anh chia sẻ.

Thời du học, Trọng Hiếu chỉ nặng khoảng 60 kg, vóc dáng khá mảnh so với chuẩn người mẫu nam. Anh bắt đầu tập luyện để xây dựng lại khối lượng cơ bắp, đặt mục tiêu từng bước hướng tới mốc 85 kg. Về Việt Nam, anh chuyển sang siết cơ với thực đơn xoay quanh cá basa, tôm, mực tươi, thịt bò nạc và ức gà, hạn chế dầu mỡ, gia vị công nghiệp và thịt mỡ.

Hiện Trọng Hiếu nặng 80 kg, số đo ba vòng 102-78-100 cm và cho biết tỷ lệ mỡ cơ thể khoảng 7%. Trong quá trình chuẩn bị, anh được bác sĩ tư vấn về giấc ngủ và vi chất để luôn giữ năng lượng, đồng thời coi việc tập luyện là cách giải tỏa áp lực trước cuộc thi.

Song song với hình thể, anh tham gia các khóa huấn luyện catwalk, giải phóng hình thể và ứng biến trước ống kính. Nhiều năm sống ở Đài Loan (Trung Quốc) giúp anh dùng thành thạo tiếng Trung, còn tiếng Anh được rèn thêm để tự tin giao tiếp tại cuộc thi.

Ngoài mục tiêu thành tích, Trọng Hiếu muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế những địa danh như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố tại TP.HCM cùng các món ăn quen thuộc như bánh mì, phở.