Showbiz Việt có tin hỷ: Nam rapper đình đám và bạn gái xinh xắn sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 1/2027

Low G và Dương Fynn là cặp đôi nhận được sự yêu thích của công chúng vì có thời gian dài đồng hành, mỗi lần xuất hiện đều tạo ấn tượng theo cách riêng. Cặp đôi rapper đình đám và quản lý đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội vào tháng 2/2026. Sau đó, Low G và Dương Fynn đăng ký kết hôn, cùng dọn về căn nhà mới để chung tay xây dựng tổ ấm.

Đến mới đây, Low G và Dương Fynn chính thức công bố thông tin lễ cưới. Theo đó, Low G và Dương Fynn sẽ tổ chức hôn lễ với sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp tại Hà Nội vào ngày 16/1/2027. Cặp đôi đã gửi thiệp mời điện tử đến những vị khách đầu tiên. Trong thiệp, ảnh cô dâu chú rể được vẽ lại với phong cách độc lạ, cá tính đúng với tính cách của cặp đôi. Đây dự sẽ là một trong những lễ cưới được mong chờ của showbiz Việt vào năm sau.

Low G và Dương Fynn tổ chức lễ cưới ở Hà Nội vào tháng 1/2027

Bức ảnh ấn tượng trong thiệp mời cưới của cặp đôi

Hành trình yêu của Low G và Dương Fynn

Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Low G được đánh giá là rapper tài năng ở làng nhạc Việt. Trước khi đến với rap, Low G từng là dancer, học nhảy Hiphop từ năm 12 tuổi. Còn Dương Fynn tên thật là Dương Hoàng, sinh năm 1997. Cô vừa là content creator, vừa là bạn gái và cũng là quản lý của nam rapper.

Dương Hoàng, sinh năm 1997, được biết đến là một content creator sở hữu trang cá nhân nửa triệu người theo dõi, TikTok gần 1 triệu người theo dõi. Dương Fynn không xây dựng hình ảnh bạn gái nghệ sĩ theo hướng hào nhoáng mà xuất hiện đúng với bản chất đời thường, nói chuyện về công việc, tiền bạc, cảm xúc và cách yêu vô cùng thực tế.

Low G đã cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2025

Low G và Dương Fynn gặp gỡ, quen biết khi cùng là thành viên nhóm nhảy Last Fire Crew. Từ tháng 11/2020, Dương Fynn bắt đầu làm quản lý cho Low G sau khi MV Thủ đô Cypher ra mắt. Một điều đặc biệt là cặp đôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nên có rất nhiều điểm giống nhau. Dương Fynn cũng thừa nhận mình là người tán tỉnh trước, tiếp cận Low G với thái độ yêu thích rõ ràng. Thời gian đầu Low G không đáp lại nên Dương có ý định từ bỏ nhưng lúc này nam rapper đã thích cô, cuối cùng cả hai chính thức hẹn hò. Sau thời gian yêu nhau, cả hai quyết định dọn về sống chung, cùng nhau xây dựng mái ấm riêng.

Dương Fynn vừa là người yêu, vừa là quản lý công việc cho bạn trai

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Low G từng chia sẻ: "Từ trước đến giờ, bọn mình vẫn cơ bản là chính bọn mình thôi, không có nhiều thay đổi. Một phần ở mình sẽ bị lây tính của những người mình hay gặp. Ở gần Dương, mình thấy mình thẳng tính hơn và cũng sẵn sàng để giải quyết vấn đề hơn. Ngày xưa khi đi chơi với anh em bạn bè, mình hay cả nể và bỏ qua những khúc mắc. Nói chuyện với bố mẹ cũng vậy, để kệ bố mẹ nói rồi đi làm việc của mình. Từ khi yêu Dương thì việc giải quyết vấn đề và nói thẳng lại trở thành một thói quen. Mình học cách không ngại nói thẳng những suy nghĩ và cảm xúc với người khác, điều đó khiến mình thấy mối quan hệ với bạn bè và gia đình trở nên tốt hơn rất nhiều".

Dương Fynn cũng tiết lộ tính cách có nhiều thay đổi tích cực từ khi yêu: "Ngày xưa mình là người rất nóng tính. Nhưng khi yêu Long, lúc mình nóng tính thì Long vẫn nhẹ nhàng. Tự nhiên mình thấy… có lỗi nên tém tém lại. Lâu dần thì mình cũng học cách nhẹ nhàng hơn".

Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội hồi tháng 2/2026

Hôn lễ này dự sẽ rất cá tính và "chất" đúng với phong cách cô dâu chú rể

Ảnh: FBNV