Trường THPT lấy điểm cao nhất khu Thanh Xuân, Hà Nội đang đập đi xây lại, học sinh sắp tới sẽ được học trường mới cực xịn!

Nằm tại số 1 đường Ngụy Như Kon Tum, THPT Nhân Chính là ngôi trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất khu vực quận Thanh Xuân (cũ) và thường xuyên góp mặt trong top 10 trường lấy điểm đầu vào cao nhất Hà Nội. Để thi đỗ ngôi trường này, học sinh phải có năng lực học tập thật sự tốt, điểm thi 3 môn trung bình từ 8 điểm trở lên.

THPT Nhân Chính

Năm 2021, UBND quận Thanh Xuân (cũ) đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp trường THPT Nhân Chính. Mục tiêu xây dựng ngôi trường trở thành trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trong công tác dạy và học, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong thời hội nhập kinh tế quốc tế. Được biết, tổng đầu tư dự án lên tới 162 tỷ đồng.

Mới đây, trường THPT Nhân Chính đã chính thức đi vào quá trình thi công cải tạo, xây dựng. Học sinh của trường hiện di chuyển sang khu học tạm nằm trong khuôn viên Công viên Thanh Xuân (phía mặt đường Hoàng Ngân), gần khu vực Hồ Thanh Xuân để tiếp tục việc học.













Hình ảnh phối cảnh ngôi trường mới. Nguồn ảnh: Facebook THPT Nhân Chính

Những hình ảnh phối cảnh ngôi trường mới đầy khang trang, bề thế cũng được THPT Nhân Chính đăng tải trên trang fanpage của nhà trường.

Được biết trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, THPT Nhân Chính tiếp tục ghi nhận mức tỷ lệ chọi cao: 1/2,61.

