Trường THCS Kim Liên tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 6-11

Học sinh Trường THCS Kim Liên tham gia học trực tuyến sáng ngày 6-11. Ảnh: NB

Trưa ngày 5-11, đã xảy ra cháy tại khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Trước tình hình này, nhà trường đã chủ động xây dựng ngay kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến để ổn định hoạt động giáo dục, bảo đảm tiến độ chương trình năm học.

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên Đào Thị Hồng Hạnh cho biết, từ ngày 6-11-2026, toàn bộ học sinh nhà trường sẽ chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có hướng dẫn cụ thể mới của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Kim Liên và cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Theo kế hoạch, 61/61 lớp (đạt 100%), tổ chức dạy học trực tuyến thông qua phần mềm Zoom. Các tiết học được triển khai theo hình thức tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh, kết hợp giao nhiệm vụ học tập, cung cấp học liệu điện tử, hướng dẫn tự học, tổ chức thảo luận, luyện tập và củng cố kiến thức trên môi trường số.

Nhà trường tiếp tục thực hiện thời khóa biểu đã ban hành ngày 14-9-2026, bảo đảm đủ số tiết và thời lượng tương đương với học trực tiếp, mỗi tiết 45 phút. Giữa các tiết học có thời gian nghỉ để bảo đảm sức khỏe, hạn chế việc học sinh phải sử dụng thiết bị điện tử liên tục trong thời gian dài. Giáo viên được yêu cầu lựa chọn nội dung trọng tâm, phương pháp giảng dạy phù hợp, tăng cường tương tác và hướng dẫn học sinh tự học.

Để bảo đảm chất lượng dạy học, Ban Giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh. Các tổ chuyên môn rà soát kế hoạch giáo dục từng môn học, thống nhất nội dung bài giảng, phương pháp, học liệu và hình thức kiểm tra, đánh giá; đồng thời xây dựng, chia sẻ ngân hàng học liệu số hỗ trợ giáo viên.

Giáo viên bộ môn có trách nhiệm thực hiện đúng thời khóa biểu, chuẩn bị bài giảng, điểm danh và theo dõi tình hình tham gia học tập của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt sĩ số, thông báo kế hoạch học tập tới cha mẹ học sinh, phối hợp hỗ trợ những trường hợp vắng học hoặc gặp khó khăn về thiết bị, đường truyền internet.

Nhà trường cũng đề nghị cha mẹ học sinh phối hợp tạo điều kiện, nhắc nhở con em thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu. Học sinh cần tham gia học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị thiết bị và đồ dùng học tập, tích cực tương tác và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh cũng cho biết, nhà trường sẽ nắm bắt, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị hoặc đường truyền internet để hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn việc học. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành thông qua mức độ tham gia học tập, sản phẩm học tập, bài tập, phiếu học tập, hoạt động thảo luận và các bài kiểm tra trực tuyến phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, Trường THCS Kim Liên sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch và hình thức tổ chức dạy học theo chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục và tình hình thực tế, nhằm duy trì nền nếp, chất lượng học tập của học sinh.