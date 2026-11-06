Sớm bố trí nơi học ổn định cho học sinh Trường THCS Kim Liên

Tối 5-11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản gửi UBND phường Kim Liên về việc triển khai khắc phục hậu quả sau vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên (phường Kim Liên).

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phương án học tập trực tuyến trước mắt, bảo đảm chương trình giáo dục của học sinh không bị gián đoạn. Cùng với giải pháp trước mắt, phường cần chủ động xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp cho học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên.

Đáng chú ý, Sở đề nghị địa phương tập trung tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện để bố trí nơi học tập ổn định cho học sinh trong suốt thời gian nhà trường xây dựng, cải tạo. Việc rà soát, lựa chọn địa điểm cần phù hợp với điều kiện thực tế, giúp giáo viên và học sinh sớm ổn định hoạt động dạy và học, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bên cạnh việc bảo đảm địa điểm học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị UBND phường Kim Liên khẩn trương rà soát, thống kê sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh sau sự cố.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cử đoàn công tác đến hiện trường nắm bắt tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các công việc khắc phục hậu quả; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tối 5-11, thông tin từ UBND phường Kim Liên cho biết, địa phương đã chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Kim Liên tạm dừng dạy học trực tiếp tại điểm học tạm, tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy.