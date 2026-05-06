Trường Liên cấp St. Mary's International School.

Nhiều năm hoạt động, giảng dạy

Báo GD&TĐ nhận được phản ánh của chị Nguyễn Thị Cẩm T., (SN 1989), trú tại Hà Nội phản ánh Trường Liên cấp S.t Mary's International school có địa chỉ tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu (GIS) làm chủ đầu tư chưa được cấp phép hoạt động.

Nội dung phản ánh cho biết: Con chị là cháu Nguyễn V. V. A. (SN 2013) đã từng theo học tại cơ sở giáo dục nói trên từ tháng 8/2021 - tháng 6/2005 trong điều kiện học tập ổn định, không gián đoạn.

Kết quả xác nhận quá trình học tập của cháu A. tại Trường Liên cấp St. Mary's International School.

Trong suốt thời gian này, gia đình chị T. hoàn toàn tin tưởng đây là cơ sở giáo dục quốc tế được thành lập và hoạt động hợp pháp. Gia đình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cũng như phối hợp chặt chẽ với nhà trường, không phát sinh bất kỳ tranh chấp nào.

"Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục chuyển trường cho con, gia đình phát hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà trường không có hoặc không chứng minh được việc đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục theo quy định pháp luật", nội dung đơn chị T. nêu.

Qua trao đổi, chị T., cho biết hiện tại cháu A. đang theo học tại một cơ sở giáo dục khác. Tuy nhiên, do hồ sơ học tập tại Trường Liên cấp St. Mary's International school cung cấp không đầy đủ và không bảo đảm giá trị pháp lý. Phía đơn vị tiếp nhận có nhiều "băn khoăn" về tính hợp lệ của quá trình học tập trước đây của cháu.

Từ đó, gia đình lo ngại quá trình học tập của con có thể không được thừa nhận đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xếp lớp xét lên lớp, chuyển cấp cũng như quyền học tập và tương lai lâu dài của con.

"Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và hướng giải quyết rõ ràng để tránh việc hồ sơ học tập của học sinh bị gián đoạn hoặc không được công nhận", chị T., nhấn mạnh.

Trước thực trạng trên, gia đình chị T., đã có đơn gửi đến UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị xem xét, chỉ đạo rà soát và có giải pháp xử lý đối với vụ việc liên quan đến Trường Liên cấp S.t Mary's International school nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho học sinh.

Chưa được cấp phép hoạt động

Liên quan đến vụ việc, Báo GD&TĐ đã làm việc với đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Yên Hòa (Hà Nội).

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Yên Hòa cho biết, sáng 29/4, đoàn công tác liên ngành phường Yên Hòa đã tổ chức kiểm tra thực tế Trường Liên cấp S.t Mary's International school.

Tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở giáo dục này không có học sinh, không có hoạt động giảng dạy, giáo dục. Có bảo vệ trông coi trường.

"Sở GD&TĐ Hà Nội cũng nhận được nội dung đơn của phụ huynh. Sở đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra. Từ năm 2020 đến nay cơ sở này đang hoàn thiện các thủ tục để xin được cấp phép hoạt động. Cơ sở giáo dục này hiện chưa được cấp phép. Chủ đầu tư là người nước ngoài", đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Yên Hòa thông tin.

Chiều 29/4, ghi nhận của phóng viên, Trường Liên cấp St. Mary's International school có địa chỉ tại Lô C3, Khu đô thị Yên Hoà (phường Yên Hòa, Hà Nội) không có học sinh.

Cổng trường được đóng kín. Ngoài cổng có phòng bảo vệ, có người trông coi. Cơ sở giáo dục này được xây dựng khang trang, còn mới.

Nhân viên bảo vệ tại đây cho biết, mới về làm việc tại đây được vài tháng, trường đã dừng hoạt động từ nhiều tháng nay.