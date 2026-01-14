Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM chính thức đạt kiểm định quốc tế WASC

WASC là một trong sáu tổ chức kiểm định vùng danh giá của Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục tại Mỹ, châu Á và khu vực Thái Bình Dương. Quy trình kiểm định của WASC nổi tiếng nghiêm ngặt, độc lập và dựa trên bằng chứng thực tế về các tiêu chí cốt lõi như chất lượng giảng dạy, năng lực lãnh đạo, hệ thống quản trị, mức độ gắn kết cộng đồng và kết quả đầu ra của học sinh.

Việc chính thức đạt kiểm định WASC là sự công nhận khách quan cho nền tảng chất lượng vững chắc mà EIS đã dày công xây dựng. Chứng nhận này đóng vai trò như một sự bảo chứng, khẳng định rằng các tiêu chuẩn giáo dục tại EIS vốn đã tương thích và đáp ứng trọn vẹn những chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sự xuất sắc sẵn có của nhà trường trước các đại học và tổ chức giáo dục toàn cầu.

Ông Ben Armstrong, Đồng Hiệu trưởng EIS chia sẻ: "Kiểm định WASC là sự khẳng định cho các tiêu chuẩn học thuật mà chúng tôi theo đuổi và duy trì mỗi ngày. Điều này giúp phụ huynh yên tâm tuyệt đối rằng con em mình đang thụ hưởng một nền giáo dục minh bạch, được giám sát và công nhận rộng rãi trên toàn cầu".

Lợi ích rõ ràng và trực tiếp nhất từ việc đạt kiểm định WASC thuộc về học sinh, đặc biệt là học sinh Khối 12 niên khóa hiện tại. Đây là lứa học sinh đầu tiên của EIS tốt nghiệp với bằng trung học và học bạ được WASC kiểm định. Theo các chuyên gia giáo dục, tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ và Canada, học bạ từ các trường được kiểm định là yêu cầu quan trọng trong quá trình xét tuyển đại học và học bổng. Việc sở hữu văn bằng được WASC công nhận giúp học sinh gia tăng lợi thế cạnh tranh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong các thủ tục xin thị thực, chuyển tiếp trường học hoặc chuyển quốc gia học tập.

Bên cạnh lợi ích về mặt học thuật, kiểm định WASC còn góp phần nâng cao tính linh hoạt trong lộ trình học tập cho học sinh. Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM được biết đến là một trong những trường triển khai đầy đủ chương trình Tú tài Quốc tế (IB), từ Tiểu học đến Trung học. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng lựa chọn theo đuổi IB Diploma toàn phần. Trong bối cảnh đó, kiểm định WASC giúp mở rộng lựa chọn lộ trình linh hoạt, giúp học sinh theo học các môn IB riêng lẻ hoặc chương trình học được cá nhân hóa vẫn sở hữu bằng cấp được công nhận quốc tế.

Theo đại diện EIS, điều này đảm bảo mọi học sinh tốt nghiệp từ trường – dù theo đuổi IB Diploma toàn phần hay không – đều có trong tay văn bằng uy tín, đủ điều kiện để tiếp cận các trường đại học trên thế giới. "Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh có một định hướng và năng lực khác nhau. Kiểm định WASC cho phép nhà trường linh hoạt cá nhân hóa chương trình học, nhưng vẫn duy trì các tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt," ông Ben Armstrong cho biết.

Ở góc độ phụ huynh, việc trường đạt đồng thời nhiều kiểm định quốc tế cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn môi trường học tập cho con em. Hiện Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM đã đạt kiểm định toàn diện từ cả WASC và Hội đồng các trường quốc tế (Council of International Schools – CIS) đến năm 2029. Điều này đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ tiếp tục được đánh giá định kỳ, đảm bảo chất lượng đào tạo ổn định và nhất quán trong dài hạn, ngay cả khi gia đình học sinh có kế hoạch chuyển quốc gia sinh sống hoặc học tập.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc một trường quốc tế tại Việt Nam đạt cùng lúc các kiểm định uy tín như WASC và CIS cho thấy xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng của giáo dục quốc tế trong nước. Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy bằng chương trình nước ngoài, các trường đang hướng đến việc đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực toàn cầu về quản trị, chất lượng học thuật và phát triển toàn diện cho học sinh.

Đối với EIS, kiểm định WASC được xem là kết quả của sự nỗ lực chung từ đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong nhiều năm qua. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục đầu tư, cải tiến chương trình giảng dạy và môi trường học tập, hướng đến mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu có năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi.

Tìm hiểu cơ hội học bổng tại EIS

Năm học tới, EIS triển khai chương trình học bổng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc, mang đến cơ hội trải nghiệm môi trường giáo dục chuẩn quốc tế WASC và IB toàn phần.

