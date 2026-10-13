Trường quốc tế ở Hà Nội thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm, phí nhập học cao nhất lên đến 70,8 triệu

Tại Hà Nội, nhiều trường quốc tế có mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đặc biệt ở bậc Trung học. Trong số đó, Trường Quốc tế Anh Hà Nội (British International School Hanoi - BIS Hanoi) công bố mức học phí cao nhất gần 1 tỷ đồng/năm trong năm học 2026-2027.

Theo biểu phí được đăng tải trên website chính thức, BIS Hanoi đào tạo học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học. Học phí được tính theo từng khối lớp, trong đó mức thấp nhất là 253,6 triệu đồng/năm đối với chương trình F1 học nửa ngày. Nếu học cả ngày, học phí F1 tăng lên 343,1 triệu đồng/năm. Với F2, mức phí là 360,9 triệu đồng, còn F3 có học phí 510,8 triệu đồng/năm.

Khi lên Tiểu học, học phí tiếp tục tăng. Học sinh Year 1 phải đóng 657,6 triệu đồng/năm. Ở Year 2, Year 3 và Year 4, mức phí là 715,5 triệu đồng/năm; đến Year 5 và Year 6, con số này tăng lên 734,6 triệu đồng.

Ở bậc Trung học, học phí Year 7, Year 8 và Year 9 cùng ở mức 846,8 triệu đồng/năm. Đối với Year 10 và Year 11, học phí là 893,2 triệu đồng/năm. Mức cao nhất được áp dụng cho Year 12 và Year 13, lên tới 970,2 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 80,85 triệu đồng/tháng nếu chia đều cho 12 tháng. Như vậy, học phí tại BIS Hanoi có sự chênh lệch đáng kể giữa các cấp học. Riêng ở bậc Trung học, mức cao nhất gần gấp 3,8 lần học phí của chương trình F1 học nửa ngày.

Theo biểu phí được đăng tải trên website chính thức, BIS Hanoi đào tạo học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học Theo biểu phí được đăng tải trên website chính thức, BIS Hanoi đào tạo học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học

Phí nhập học 70,8 triệu đồng, tiền đặt cọc 23,6 triệu đồng

Ngoài học phí, phụ huynh có con đăng ký học tại BIS Hanoi cần chuẩn bị các khoản phí liên quan đến quá trình tuyển sinh và nhập học. Theo biểu phí năm học 2026-2027, phí đăng ký hồ sơ là 4,5 triệu đồng/học sinh. Đây là khoản không hoàn lại, được sử dụng để chi trả cho việc tổ chức đánh giá đầu vào phù hợp với độ tuổi của học sinh.

Sau khi học sinh được nhận và gia đình xác nhận đồng ý nhập học, phụ huynh phải đóng phí nhập học. Mức phí này là 23,6 triệu đồng đối với khối Foundation và 70,8 triệu đồng đối với khối Tiểu học và Trung học. Đây là khoản thu một lần, không hoàn lại và được sử dụng để xác nhận chỗ học cho học sinh.

Bên cạnh đó, học sinh Tiểu học và Trung học còn có khoản đặt cọc 23,6 triệu đồng. Theo chính sách của trường, khoản tiền này được hoàn trả khi học sinh rời trường nếu gia đình gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất 90 ngày theo quy định. Học sinh chuyển từ Foundation lên Tiểu học cũng phải đóng khoản đặt cọc này.

Nếu lấy mức học phí cao nhất dành cho Year 12 và Year 13 để tính toán, một học sinh mới nhập học ở các khối này cần chuẩn bị tổng cộng khoảng 1,069 tỷ đồng, bao gồm 970,2 triệu đồng học phí, 4,5 triệu đồng phí đăng ký, 70,8 triệu đồng phí nhập học và 23,6 triệu đồng tiền đặt cọc. Trong đó, tiền đặt cọc có thể được hoàn lại nếu đáp ứng các điều kiện của trường.

BIS Hanoi là thành viên của Nord Anglia Education, hệ thống trường quốc tế hoạt động tại nhiều quốc gia

Đáng chú ý, học phí tại BIS Hanoi đã bao gồm nhiều khoản phục vụ quá trình học tập. Theo thông tin chính thức, các khoản này gồm đồng phục, bữa trưa hằng ngày, đồ ăn nhẹ dành cho học sinh Mầm non và Tiểu học, tài liệu và thiết bị học tập, các chuyến tham quan trong ngày, lệ phí các kỳ thi quốc tế bắt buộc ở bậc Trung học và hoạt động ngoại khóa sau giờ học do giáo viên, nhân viên trường tổ chức.

Đối với học sinh Việt Nam từ đủ 6 tuổi, học phí cũng bao gồm bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước. Trong khi đó, một số dịch vụ như xe buýt trường học hoặc các hoạt động phát sinh ngoài chương trình được tính riêng theo chính sách tương ứng.

BIS Hanoi là thành viên của Nord Anglia Education, hệ thống trường quốc tế hoạt động tại nhiều quốc gia. Trường giảng dạy bằng tiếng Anh, áp dụng chương trình giáo dục Anh Quốc ở các cấp học và chương trình Tú tài Quốc tế (IB Diploma Programme) ở hai năm cuối Trung học. Bên cạnh chương trình học chính khóa, học sinh còn có cơ hội tham gia các hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế của Nord Anglia với những tổ chức như Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Trường Juilliard và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Theo thông tin từ website trường