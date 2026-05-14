Trường Quốc tế Hội An (HAIS): Nuôi dưỡng công dân toàn cầu từ nền tảng văn hóa Việt

Tại thành phố di sản Hội An, Trường Quốc tế Hội An (HAIS) đang từng bước khẳng định hướng đi giáo dục cân bằng giữa hội nhập quốc tế và giá trị văn hóa Việt Nam.

Tọa lạc tại thành phố di sản Hội An, Trường Quốc tế Hội An là trường quốc tế liên cấp tại Hội An cung cấp chương trình học từ Mầm non đến Trung học Phổ thông cho cộng đồng học sinh đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Trong môi trường đa văn hóa ấy, nhà trường xác định rõ rằng hội nhập quốc tế không có nghĩa là hòa tan bản sắc. Với HAIS, hành trình trở thành công dân toàn cầu bắt đầu từ việc thấu hiểu, trân trọng và tự hào về cội nguồn văn hóa của chính mình.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình tìm kiếm trường quốc tế ở Đà Nẵng và Hội An lựa chọn HAIS như một môi trường học tập lâu dài cho con.

Giáo dục công dân toàn cầu trong môi trường đa văn hóa

Chương trình học tại Trường Quốc tế Hội An được xây dựng theo tiêu chuẩn Cambridge quốc tế, chú trọng phát triển tư duy phản biện, khả năng giao tiếp, hợp tác và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Mỗi ngày học tại HAIS là một trải nghiệm giao thoa văn hóa sống động. Học sinh được khuyến khích lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và học cách làm việc trong môi trường quốc tế.

Thông qua các dự án học tập, hoạt động nhóm và trải nghiệm liên văn hóa, học sinh hình thành tư duy mở, bản lĩnh hội nhập và bản sắc cá nhân vững vàng.

Gìn giữ văn hóa Việt qua những lễ hội truyền thống

Trong môi trường giáo dục quốc tế tại Hội An đó, văn hóa Việt Nam không đứng ngoài mà được lồng ghép một cách tự nhiên và sâu sắc thông qua các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là những dịp lễ truyền thống.

Tết Nguyên Đán hằng năm tại Trường Quốc tế Hội An không chỉ là một sự kiện mang tính hình thức, mà còn là cơ hội để học sinh, đặc biệt là học sinh quốc tế, hiểu hơn về ý nghĩa của năm mới trong văn hóa Việt. Các em được tham gia gói bánh chưng, tìm hiểu phong tục ngày Tết, viết lời chúc đầu xuân và cùng nhau chia sẻ những giá trị về gia đình, sự đoàn viên và lòng biết ơn.

Tết Trung Thu cũng được nhà trường tổ chức như một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi, nơi học sinh tìm hiểu về ý nghĩa của trăng rằm, làm lồng đèn, thưởng thức bánh Trung Thu và tham gia các hoạt động nghệ thuật truyền thống. Thông qua những trải nghiệm đó, học sinh quốc tế có cơ hội tiếp cận văn hóa Việt bằng thực tế sinh động, còn học sinh Việt được nuôi dưỡng niềm tự hào về truyền thống dân tộc trong một môi trường đa văn hóa.

Tuần lễ Quốc tế: Tôn vinh sự đa dạng và kết nối toàn cầu

Song song với việc gìn giữ văn hóa Việt, trường Quốc tế Hội An (HAIS) còn tổ chức Tuần lễ Quốc tế - một sự kiện thường niên tôn vinh sự đa dạng văn hóa của cộng đồng học sinh đến từ hơn 40 quốc gia. Trong khuôn khổ sự kiện, học sinh và gia đình cùng chia sẻ về ẩm thực, trang phục, âm nhạc và truyền thống của quê hương mình.

Cộng đồng trường Quốc tế Hội An trong Tuần lễ Quốc tế tại trường

Tuần lễ Quốc tế không chỉ giúp học sinh mở rộng hiểu biết về thế giới, mà còn tạo không gian để các em học cách trân trọng sự khác biệt, xây dựng tinh thần đoàn kết và cảm giác thuộc về một cộng đồng chung. Đây cũng là dịp để văn hóa Việt được đặt trong bức tranh đa sắc của thế giới, như một phần bình đẳng và đáng tự hào trong dòng chảy toàn cầu.

Giáo dục từ trải nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, Trường Quốc tế Hội An chú trọng giáo dục thông qua trải nghiệm gắn với thiên nhiên và cộng đồng địa phương. Khuôn viên xanh, các dự án môi trường và hoạt động sẻ chia giúp học sinh hiểu rằng trở thành công dân toàn cầu không chỉ là hội nhập quốc tế, mà còn là sống có trách nhiệm với nơi mình đang sống.

Học sinh khối Trung học Phổ thông dọn rác dọc bờ sông

Thông qua những hoạt động này, học sinh được hình thành ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội – những giá trị chung vượt qua ranh giới quốc gia.

Từ Hội An, nuôi dưỡng những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt

Với cộng đồng học sinh đa quốc tịch và định hướng giáo dục nhân văn, Trường Quốc tế Hội An đang cho thấy một cách tiếp cận giáo dục quốc tế gắn liền với văn hóa bản địa. Từ những lễ hội truyền thống như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu đến các sự kiện mang tính toàn cầu như Tuần lễ Quốc tế, nhà trường từng bước nuôi dưỡng những công dân toàn cầu hiểu thế giới, tôn trọng sự khác biệt và trân trọng giá trị văn hóa Việt Nam.

Trong một thế giới ngày càng kết nối, chính những nền tảng văn hóa bền vững ấy sẽ giúp học sinh Trường Quốc tế Hội An tự tin bước ra thế giới với bản lĩnh, trách nhiệm và niềm tự hào về nơi mình bắt đầu.