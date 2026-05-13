10 nguyên tắc quan trọng trước khi vào phòng thi để không mất điểm oan, thí sinh đặc biệt lưu ý

Mỗi mùa thi đến gần, hàng triệu học sinh lại bước vào trạng thái căng như dây đàn. Có em học rất chắc kiến thức nhưng chỉ vì run tay, cuống đầu mà tô lệch đáp án, đọc nhầm đề hoặc mất trắng điểm ở những câu cực dễ.

Nhiều giáo viên luyện thi cho rằng trong phòng thi, tâm lý đôi khi quan trọng không kém kiến thức. Người giữ được bình tĩnh thường làm bài ổn định hơn, ít sai sót hơn và đủ tỉnh táo để “gỡ điểm” ở những phút cuối.

Vì thế, trước khi cầm bút, thí sinh nên tự nhắc mình 10 nguyên tắc quan trọng dưới đây:

1. Mình đến sớm nên không việc gì phải cuống

Chỉ cần vào phòng thi với tâm thế không vội vàng, não bộ đã bớt hoảng loạn hơn rất nhiều. Việc đến sớm giúp thí sinh có thời gian ổn định chỗ ngồi, kiểm tra giấy tờ và điều chỉnh tâm lý trước giờ phát đề.

2. Đọc kỹ đề, đừng lao vào làm ngay

Không ít học sinh mất điểm oan chỉ vì nhìn lướt đề rồi làm theo phản xạ. Có những câu hỏi chỉ khác nhau một chữ “không”, “đúng”, “sai” nhưng đủ khiến cả đáp án đảo lộn.

3. Câu dễ làm trước, câu khó để sau

Nhiều giáo viên khuyên học sinh tuyệt đối không “sa lầy” vào một câu khó ngay từ đầu. Làm chắc phần dễ sẽ giúp giữ tinh thần ổn định và tránh bỏ phí những điểm số đáng ra phải có.

4. Không dành quá lâu cho một câu

Một câu bí không đáng để đổi bằng 5 câu phía sau. Nếu suy nghĩ quá lâu mà chưa ra, hãy đánh dấu rồi quay lại sau.

5. Tô đáp án đến đâu chắc đến đó

Các bài thi trắc nghiệm được chấm bằng máy nên chỉ cần tô mờ, tô lệch hoặc tẩy chưa sạch cũng có thể mất điểm oan. Bộ GD&ĐT nhiều năm liên tục lưu ý thí sinh phải đặc biệt cẩn thận ở khâu tô phiếu trả lời.

6. 5 phút cuối là để kiểm tra, không phải để hoảng

Khoảng thời gian cuối giờ thường là lúc nhiều sĩ tử dễ rơi vào trạng thái cuống cuồng nhất. Nhưng đây lại là “thời gian vàng” để rà lại số báo danh, mã đề và những câu dễ tô nhầm.

7. Mình chỉ cần tốt hơn chính mình hôm qua

Áp lực “phải hơn người khác” khiến nhiều học sinh tự làm mình căng thẳng. Trong khi đó, điều quan trọng nhất là làm đúng năng lực thật của bản thân.

8. Đề khó thì ai cũng khó như mình

Nếu gặp đề khó bất thường, đừng vội hoảng. Một đề thi khó sẽ khó với số đông, không riêng ai cả. Người giữ được bình tĩnh thường là người có lợi thế cuối cùng.

9. Một câu sai không quyết định cả bài thi

Nhiều thí sinh chỉ vì bí một câu mà mất tinh thần cho toàn bộ phần còn lại. Điều nguy hiểm nhất không phải sai một câu, mà là để sự hoang mang kéo sập cả bài thi.

10. Bình tĩnh là thêm điểm

Đây là điều các anh chị từng trải qua kỳ thi lớn nhắc lại nhiều nhất. Trong 90–120 phút quyết định, một cái đầu lạnh đôi khi đáng giá hơn việc học thêm xuyên đêm.

Theo nhiều giáo viên luyện thi, học sinh mất điểm nhiều nhất không hẳn vì thiếu kiến thức mà vì tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Chỉ cần vài câu khó xuất hiện liên tiếp, nhiều em lập tức rơi vào trạng thái “trắng đầu”, đọc không vào đề.

Trong khi đó, các chuyên gia cũng liên tục khuyến cáo thí sinh phải kiểm tra kỹ mã đề, tô đúng quy cách và phân bổ thời gian hợp lý để tránh mất điểm oan trong bài thi trắc nghiệm.

Một kỳ thi luôn có câu dễ, câu khó. Nhưng người gục ngã sớm nhất thường là người để nỗi sợ chiếm lấy mình. Chỉ cần giữ được bình tĩnh, thí sinh đã tự giúp mình tiến gần hơn tới cánh cửa mong muốn.



