Trường quốc tế đóng cửa đúng ngày tựu trường: Đơn vị cho thuê mặt bằng nói gì?

Trường quốc tế từng là... ký túc xá

Ngày 25/8, sau khi báo chí phản ánh việc cơ sở PennSchool trên đường Ba Tháng Hai (phường Hòa Hưng, TPHCM) bất ngờ đóng cửa đúng ngày tựu trường, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM đã thông tin thêm về quá trình quản lý, cho thuê và thu hồi tòa nhà này.

Theo thông tin từ Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TPHCM, tòa nhà PennSchool sử dụng tại số 10 đường Ba tháng Hai vốn là Ký túc xá sinh viên Lào, được đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Ngày 25/8/2020, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TPHCM (khi đó là Học viện Hành chính Quốc gia tại TPHCM) ký hợp đồng với Công ty TNHH Sông Dương, cho phép Công ty Sông Dương sử dụng tòa nhà làm phòng ở, phòng học và hội trường trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 26/9/2020.

Băng rôn thông báo về việc thu hồi tòa nhà Trường PennSchool đang thuê.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Phân hiệu cho biết Công ty Sông Dương đã đưa PennSchool vào khai thác tòa nhà thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 19/3/2021. Theo Phân hiệu, việc này không được thông báo cho đơn vị và khi làm việc vào tháng 2/2023, Công ty Sông Dương cũng không cung cấp được hồ sơ theo yêu cầu.

Phân hiệu cho rằng Công ty Sông Dương đã vi phạm một số nghĩa vụ trong hợp đồng, trong đó có việc đưa bên thứ ba vào khai thác và tự ý cải tạo, sửa chữa làm thay đổi thiết kế, kết cấu, công năng của tòa nhà.

Từ năm 2023, Phân hiệu nhiều lần thông báo vi phạm, yêu cầu chấm dứt hợp đồng và ngừng khai thác. Công ty Sông Dương được cho là đã giải trình, phản bác các nội dung vi phạm và đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng Phân hiệu không chấp thuận.

Đến ngày 30/9/2025, sau khi hợp đồng hết hạn, Phân hiệu và Công ty Sông Dương ký biên bản thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, Phân hiệu cho biết không yêu cầu bàn giao ngay mà tạo điều kiện trong hơn 9 tháng để Công ty chủ động xây dựng phương án di dời, xử lý các công việc phát sinh và hạn chế tác động đến người thuê.

Ngày 3/7/2026, hai bên ký biên bản bàn giao và Phân hiệu tiếp nhận lại tòa nhà, khuôn viên và các hạng mục liên quan. Theo thông cáo, Phân hiệu tiếp tục tạo điều kiện cho Công ty Sông Dương sử dụng tạm thời một phần không gian tầng trệt đến ngày 10/8/2026 để hoàn tất những công việc cuối cùng liên quan đến phụ huynh học sinh.

Không có chuyện gia hạn hợp đồng

Phân hiệu khẳng định khoảng thời gian chuyển tiếp này không phải là việc gia hạn hợp đồng khai thác tòa nhà và không làm phát sinh quyền tiếp tục sử dụng địa điểm sau thời hạn nêu trên.

Phân hiệu cũng cho biết đơn vị không tham gia đàm phán, ký kết hoặc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận mà Công ty Sông Dương xác lập với bên thứ ba trong quá trình khai thác, sử dụng tòa nhà. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ những thỏa thuận này, theo Phân hiệu, thuộc về các bên trực tiếp ký kết và thực hiện.

Đơn vị này đề nghị Công ty Sông Dương thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các quan hệ, hợp đồng và cam kết do công ty xác lập trong quá trình khai thác, sử dụng tòa nhà; đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để tránh gây hiểu lầm về tình trạng pháp lý của hợp đồng và quyền sử dụng địa điểm.

Cơ sở Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán) của PennSchool

Thông tin trên được đưa ra sau khi phụ huynh PennSchool phản ánh với báo chí rằng cơ sở Ba Tháng Hai bất ngờ đóng cửa đúng ngày tựu trường, khiến nhiều gia đình lo lắng về việc học của con và số tiền học phí đã đóng.

Trong khi đó, đại diện PennSchool xác nhận cơ sở Ba Tháng Hai tạm thời đóng cửa do vướng mắc trong thủ tục thuê địa điểm với Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM.

Phía PennSchool cho biết trước đó nhà trường kỳ vọng các thủ tục sẽ hoàn tất vào ngày 23/8 nên không kịp thông báo cho phụ huynh. Nhà trường dự kiến cho học sinh học trực tuyến ngày 25/8, sau đó chuyển sang cơ sở Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán) trong khoảng một tuần để tiếp tục giải quyết vấn đề địa điểm. Khoảng 470 học sinh tại cơ sở này được thông báo miễn học phí trong 4 tuần đầu.

Cũng trong ngày 25/8, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản đề nghị UBND phường Hòa Hưng báo cáo thực trạng và hướng xử lý.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, qua rà soát, căn cứ quy định mới về phân định thẩm quyền quản lý giáo dục, UBND phường Hòa Hưng là cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trường Tiểu học - THCS PennSchool tại số 10 đường Ba Tháng Hai.

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị UBND phường Hòa Hưng khẩn trương báo cáo về thực trạng và hướng xử lý đối với trường trước ngày 26/8.