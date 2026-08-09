Trường quân đội đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026, cao nhất 26,98

Học viện Hậu cần sáng nay 9/8 công bố điểm trúng tuyển hệ quân sự và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2026.

Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất là 26,98 điểm, áp dụng với thí sinh nam có nơi thường trú phía Bắc. Với mức điểm này, có 67 thí sinh trúng tuyển, trong khi chỉ tiêu của nhóm là 69.

Học viện Hậu cần xét thêm hai thí sinh đạt 26,97 điểm, cùng có điểm môn Toán đạt 10. Như vậy, mức điểm trúng tuyển thực tế của nhóm thí sinh nam miền Bắc được xác định ở ngưỡng 26,97-26,98 điểm.

Với thí sinh nam miền Nam, điểm chuẩn là 25,65 điểm, trường tuyển đủ 45 chỉ tiêu. Học viện Hậu cần không tuyển nữ theo phương thức xét điểm thi hệ quân sự năm nay.

Mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi năm 2026 vào Học viện Hậu cần.

Thí sinh có thể xem danh sách trúng tuyển chính thức tại đây .

So với năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Hậu cần năm nay tăng từ 0,98 đến 2,65 điểm, tùy khu vực. Học viện không tuyển thí sinh nữ vào hệ quân sự năm nay.

Theo thông tin tuyển sinh được Học viện Hậu cần công bố, năm 2026 trường được giao tổng 116 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ quân sự ngành Hậu cần quân sự.

Học viện sử dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Học viện Hậu cần công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, với mức cao nhất 26,98 điểm dành cho thí sinh nam miền Bắc. (Ảnh: Học viện Hậu cần)

Ngoài các thí sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn, Học viện Hậu cần còn ưu tiên xét tuyển hai thí sinh, gồm: Thí sinh Phạm Minh Tú đạt 27,29 điểm xét tuyển, với giải Khuyến khích cấp quốc gia môn Vật lý và thí sinh Ngô Minh Thắng đạt 26,57 điểm xét tuyển, với giải Khuyến khích cấp quốc gia môn Toán.

Thí sinh phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8

Học viện lưu ý thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8/2026. Đây cũng là thời hạn xác nhận nhập học đợt 1 áp dụng đối với thí sinh trúng tuyển các trường quân đội.

Sau khi hoàn tất xác nhận trực tuyến, thí sinh thực hiện các thủ tục nhập học trực tiếp theo giấy báo trúng tuyển. Học viện dự kiến tổ chức nhập học ngày 3/9.

Giấy báo trúng tuyển được Học viện gửi tới thí sinh thông qua Ban Tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố. Thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn trong giấy báo để thực hiện thủ tục nhập học.

Học viện Hậu cần là trường quân đội đầu tiên công bố điểm trúng tuyển năm 2026, trong bối cảnh các trường đại học đang hoàn tất quy trình xét tuyển và chuẩn bị công bố kết quả tuyển sinh.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.