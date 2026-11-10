Trường Mầm non đang gây bão MXH: Cung điện giữa lòng Hà Nội, học sinh đều được xem như công chúa, hoàng tử!

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một trường mầm non có cơ sở vô cùng hoành tràng ở Hà Nội. Theo những hình ảnh chia sẻ, tòa nhà của trường mang phong cách lâu đài cổ điển châu Âu với tông màu trắng kem sang trọng làm chủ đạo. Mặt tiền có những hoa văn phù điêu đắp nổi cầu kỳ. Phần đỉnh có các chóp mái vòm xanh viền vàng vương giả, kết hợp sân thượng mở rộng thoáng đãng.

Chỉ trong ít phút đăng tải, hình ảnh về trường mầm non này đã nhận về hàng nghìn lượt like và bình luận. Nhiều cư dân hài hước cho rằng, nếu đi lướt qua mà không để ý biển tên trường thì họ sẽ tưởng đây là nhà của một nàng công chúa, chàng hoàng tử nào đó.

Ngôi trường gây bão MXH vì bề thế, nguy nga như một tòa lâu đài

Được biết, đây là một trường mầm non song ngữ có cơ sở ở cả Hà Nội và TP.HCM. Nhà trường có 2 chương trình dạy học gồm: + Chương trình Song ngữ (Cambridge1 và Cambirdge 2): Kết hợp giữa Chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Chương trình Tiếng Anh chuẩn Anh Quốc áp dụng chương trình giáo dục sớm. Trẻ được học tiền tiểu học, toán tư duy từ 3 tuổi.

+ Chương trình Quốc tế Toàn phần (Cambridge 3): Áp dụng chương trình giáo dục sớm, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc tế.

"Ngôi trường quý tộc" này có phòng học rộng rãi, được trang bị đầy đủ học cụ, thiết bị công nghệ và góc học tập đa dạng cho học sinh. Cơ sở Cầu Bươu (Hà Nội) có sân chơi ngoài trời 5000m2, thư viện, phòng âm nhạc, phòng STEAM, bể bơi 4 mùa,...

Logo của trường khá đặc biệt khi có hình cô gái, chàng trai kèm biểu tượng đôi cánh thiên thần và vương miện. Theo thông tin trên website chính thức, nhà trường cho biết, biểu tượng cô gái là công chúa, biểu tượng chàng trai là hoàng tử. Nhà trường xem các cô gái đều là công chúa và tất cả chàng trai là hoàng tử.

"Biểu tượng vương miện luôn đi với hoa hậu, hoàng gia. Đôi cánh thiên thần là để chấp cánh nâng công chúa và hoàng tử bay cao và xa hướng đến “một tương lai tươi sáng”, nhà trường viết.

Được biết, để cho con theo học tại trường, phụ huynh sẽ phải chi trả mức học phí từ 4.5 - 19.8 triệu đồng/tháng tùy theo chương trình học và học phí sau ưu đãi.