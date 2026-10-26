Đây là ngôi trường ở Đà Nẵng có cựu học sinh nổi tiếng lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới

Thời gian gần đây, danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do chuyên trang TC Candler công bố thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những tên tuổi quốc tế, nghệ sĩ Việt Nam Lamoon cũng góp mặt trong danh sách đề cử. Ít ai biết rằng, trước khi hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ từng là học sinh chuyên Văn tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đà Nẵng), ngôi trường nổi tiếng với thành tích đào tạo học sinh giỏi.

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003 tại Gia Lai và lớn lên ở Đà Nẵng. Năm 2023, cô tham gia cuộc thi Vietnam Idol và lọt Top 6 chung cuộc. Đến năm 2025, Lamoon đảm nhận vai Út Khờ trong bộ phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Cùng năm, cô tiếp tục thử sức tại chương trình Em Xinh Say Hi, lọt Top 5 chung cuộc.

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng (FBNV)

Không chỉ hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, Lamoon còn có nền tảng học tập đáng chú ý. Cô từng theo học lớp chuyên Văn tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của nữ nghệ sĩ trước khi được đông đảo khán giả biết đến.

Môi trường học tập năng động, chú trọng phát triển toàn diện

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có truyền thống đào tạo học sinh giỏi, chú trọng cả kiến thức chuyên môn lẫn các kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập và phát triển sau này. Bên cạnh chương trình chính khóa và hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể và trải nghiệm, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi và phát huy sở trường.

Chất lượng giáo dục của trường còn được thể hiện qua đội ngũ giáo viên và thành tích của học sinh trong các kỳ thi. Trong môi trường chuyên, học sinh có cơ hội học tập chuyên sâu ở môn thế mạnh, đồng thời được khuyến khích rèn luyện tư duy độc lập, khả năng tự học và tinh thần chủ động khám phá kiến thức.

Ảnh:Fanpage THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm,

Nhà trường chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực và định hướng con đường học tập sau khi tốt nghiệp. Nhiều cựu học sinh tiếp tục học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, năm 2025, học sinh nhà trường giành 2 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ II tại Ashgabat, Turkmenistan. Thành tích này góp phần ghi dấu nỗ lực của thầy và trò trong quá trình dạy học, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi bật.

Bên cạnh thành tích học tập, điểm chuẩn tuyển sinh cũng là thông tin được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm khi tìm hiểu về trường chuyên tại Đà Nẵng.

Năm 2026, điểm chuẩn các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm: Hóa học 37,25 điểm; Lịch sử 34,50 điểm; Ngữ văn 39,25 điểm; Sinh học 38,25 điểm; Tiếng Anh 38,05 điểm; Tin học 25,35 điểm; Toán 37 điểm; Vật lí 38,25 điểm và Địa lí 37,64 điểm.

Từ giảng đường chuyên Văn đến sân khấu và màn ảnh, hành trình của Lamoon cho thấy một cựu học sinh có thể tiếp tục phát triển theo hướng riêng sau khi rời ghế nhà trường. Việc cô góp mặt trong danh sách đề cử sắc đẹp quốc tế cũng giúp công chúng có thêm dịp tìm hiểu về nền tảng học tập và ngôi trường từng gắn bó với nữ nghệ sĩ.