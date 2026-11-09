Mỹ nhân H. giàu nhất showbiz biến mất bí ẩn suốt 4 năm, bí mật cưới rồi sinh con cho thiếu gia tập đoàn bất động sản 200 ngàn tỷ

Tính đến nay, nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc - Kiều Hân đã có 4 năm rưỡi biến mất khỏi showbiz và không đóng phim. Trong suốt thời gian qua, nhiều khán giả đã vô cùng tò mò về nguyên nhân khiến nữ minh tinh Hoan Lạc Tụng đột nhiên mất hút bí ẩn.

Và tới sáng 7/11, tờ 163 vừa đăng tải bài viết hé lộ về cuộc sống của Kiều Hân ở thời điểm hiện tại sau hơn 4 năm rời showbiz. Theo nguồn tin, Kiều Hân đã mang thai cho ông xã - thiếu gia Lại Bách Lâm, thậm chí người đẹp còn bí mật sinh con đầu lòng ở Mỹ.

Chỉ sau thời gian ngắn, thông tin Kiều Hân bí mật mang thai, sinh con cho thiếu gia họ Lại đã leo thẳng lên vị trí cao vút trên bảng xếp hạng hot search (hạng mục giải trí) của Weibo.

Truyền thông xứ Trung đưa tin, Kiều Hân đã bí mật sinh con đầu lòng ở Mỹ cho chồng đại gia. Ảnh: 163

Còn nhớ hồi đầu năm nay, thông tin Kiều Hân mang thai đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi ấy, người đại diện đã nhanh chóng bác bỏ chuyện Kiều Hân có bầu bằng cách thông báo rằng nữ diễn viên chỉ bị đầy hơi sau ăn.

Nhưng tới nay, khi truyền thông loan tin Kiều Hân đã hạ sinh con đầu lòng ở Mỹ, phía nữ diễn viên lại không hề lên tiếng bác bỏ. Từ đây, công chúng nhận định, Kiều Hân đang ngầm thừa nhận chuyện mang thai và sinh con cho ông xã thiếu gia.

Công chúng nóng lòng chờ đợi động thái tiếp theo của Kiều Hân. Ảnh: 163

Kiều Hân sinh năm 1993, chính thức bước chân vào giới giải trí khi vừa tròn 19 tuổi. Nhưng phải đến năm 2016, cô mới thực sự vụt sáng nhờ vai Quan Tước Nhĩ trong bộ phim đình đám Hoan Lạc Tụng. Thành công của tác phẩm giúp cô tiếp tục góp mặt trong Hoan Lạc Tụng 2, đồng thời tham gia nhiều dự án nổi bật như Lang Nha Bảng, Vinh Quang Bình Phàm, Trầm Thụy Hoa Viên, Yên Ngữ Phú...

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kiều Hân không được chú ý bằng thân thế của cô. Kiều Hân được cho biết là tiểu thư nhà tài phiệt đích thực ở xứ sở tỷ dân. Nữ diễn viên sinh ra trong gia đình có khối tài sản khổng lồ và tận hưởng cuộc sống xa hoa từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ thời cấp 2, cô đã sử dụng hàng hiệu đắt đỏ và sở hữu bộ sưu tập túi xách của các thương hiệu danh tiếng như Dior, Chanel, Hermès với tổng giá trị hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng). Đến khi học đại học, việc Kiều Hân lái những chiếc Mercedes-Benz, Lamborghini hay Ferrari đến trường cũng không còn là điều hiếm gặp.

Không chỉ gây choáng với thú chơi hàng hiệu, gia thế của Kiều Hân còn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi khối bất động sản đồ sộ. Gia đình cô sống trong một trang viên rộng khoảng 1.200 m² tại khu vực đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải (Trung Quốc). Khuôn viên biệt thự được cho là đủ rộng để trực thăng hạ cánh và có sức chứa khoảng 200 ô tô. Theo truyền thông Trung Quốc, giá đất tại khu vực này lên tới khoảng 200.000 NDT/m² (gần 700 triệu đồng), cho thấy giá trị khổng lồ của khối tài sản mà gia đình nữ diễn viên đang nắm giữ. Không dừng lại ở đó, gia đình Kiều Hân còn sở hữu nhiều bất động sản cao cấp ở nước ngoài, trong đó có biệt thự sang trọng tại Canada.

Chính xuất thân “ngậm thìa vàng” cùng cuộc sống vương giả đã giúp Kiều Hân được cư dân mạng ưu ái gọi bằng những biệt danh như “mỹ nhân 9X giàu nhất Trung Quốc”, “công chúa Thượng Hải” hay “Vương Tư Thông phiên bản nữ”.

Kiều Hân lớn lên trong nhung lụa. Ảnh: Weibo

Tháng 7/2024, Kiều Hân bị “tóm gọn” khoảnh khắc tình cảm bên 1 người đàn ông lạ mặt ở Nhật Bản. Sau đó, truyền thông Trung Quốc cho biết người đàn ông đó là chồng của Kiều Hân. Nữ diễn viên và ông xã đã tổ chức lễ báo hỷ, chỉ có người trong gia tộc tham dự từ tháng 9/2023. Đến tháng 10/2024, Kiều Hân chính thức đăng ký kết hôn với nửa kia.

Theo iFeng, chồng của Kiều Hân là Lại Bách Lâm. Anh là con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn bất động sản Hồng Vinh Nguyên Thâm Quyến. Lại Bách Lâm tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, có ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng và rất “xứng đôi vừa lứa” với nữ diễn viên 9X. Sau khi về nước, anh giữ chức CEO cấp cao trong tập đoàn gia đình. Cuộc hôn nhân của cả 2 không phải liên hôn gia tộc vì lợi ích kinh tế. Kiều Hân và Lại Bách Lâm hẹn hò kín đáo một thời gian dài rồi mới quyết định về chung nhà. Lại Bách Lâm được tiết lộ rất yêu chiều Kiều Hân.

Theo bảng xếp hạng Những người giàu nhất toàn cầu năm 2024 (Hurun Global Rich List 2024), ông Lại Hải Dân - cha chồng của Kiều Hân - đứng thứ 427 với khối tài sản 49,5 tỷ NDT (gần 200 nghìn tỷ đồng). Bối cảnh và khối tài sản khủng của nhà chồng Kiều Hân khiến cho nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.