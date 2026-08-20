Trường Giang - Nhã Phương bận rộn vẫn cho con học môn này: Học phí cực hợp lý mà lợi ích vô vàn

Việc cho trẻ tham gia các môn thể thao từ sớm đang ngày càng được nhiều phụ huynh quan tâm. Không chỉ giúp con vận động thay vì dành quá nhiều thời gian cho màn hình, thể thao còn tạo cơ hội để trẻ rèn luyện sự kiên trì, khả năng giữ thăng bằng và tự tin hơn khi thử sức với những điều mới.

Mới đây, hình ảnh Trường Giang và Nhã Phương cho con làm quen với bộ môn patin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Nữ diễn viên cho biết, sau khi thấy chị gái được làm quen với bộ môn này, bé Hope cũng tỏ ra thích thú và muốn được thử sức.

Luôn chú trọng việc tạo điều kiện để các con phát triển toàn diện, vợ chồng Nhã Phương – Trường Giang mạnh tay đầu tư, thuê giáo viên riêng dạy trượt patin 1:1 cho hai nhóc tỳ.Trường Giang còn tếu táo rằng có lẽ Nhã Phương đã "bày mưu" để thuyết phục con chơi thể thao trong lúc anh đi vắng.

Hình ảnh Trường Giang và Nhã Phương cho con làm quen với bộ môn patin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh. (Ảnh: FBNV)

Học patin mang lại lợi ích gì cho trẻ?

Với trẻ nhỏ, patin không đơn thuần là một hoạt động giải trí mà nếu được hướng dẫn đúng cách, đây còn là môn thể thao giúp phát triển nhiều kỹ năng thể chất.

Rèn luyện khả năng giữ thăng bằng

Điểm đặc trưng của patin là trẻ phải học cách giữ cơ thể ổn định trên những bánh xe nhỏ. Trong quá trình tập luyện, trẻ phải phối hợp giữa chân, thân người, tay và mắt để điều chỉnh trọng tâm. Việc liên tục luyện tập khả năng giữ thăng bằng có thể giúp trẻ nâng cao khả năng phối hợp vận động và kiểm soát cơ thể. Đây cũng là một trong những kỹ năng vận động quan trọng đối với trẻ nhỏ, đặc biệt khi các em đang trong giai đoạn phát triển thể chất.

Tăng sức mạnh và sự linh hoạt

Patin đòi hỏi trẻ vận động khá nhiều. Các nhóm cơ ở chân, hông và vùng thân trung tâm đều phải tham gia để duy trì tư thế và di chuyển. Nếu tập luyện đều đặn với cường độ phù hợp, trẻ có thể cải thiện sức mạnh cơ bắp, sự linh hoạt và sức bền. Đặc biệt, đây là hình thức vận động mà trẻ thường cảm thấy giống như đang chơi hơn là “tập thể dục”, vì vậy dễ tạo hứng thú và duy trì thói quen vận động.

Rèn sự tập trung và khả năng phản xạ

Khi trượt patin, trẻ phải quan sát đường đi, điều chỉnh tốc độ, tránh chướng ngại vật và phản ứng với những thay đổi xung quanh. Những thao tác tưởng đơn giản này đòi hỏi trẻ phải tập trung trong suốt quá trình vận động.

Khi đã quen với việc giữ thăng bằng và di chuyển, trẻ tiếp tục học cách phanh, chuyển hướng, tăng hoặc giảm tốc độ. Quá trình đó giúp trẻ hình thành khả năng phản ứng nhanh hơn với tình huống.

Tăng sự tự tin

Với nhiều trẻ, những buổi học đầu tiên có thể không dễ dàng. Trẻ có thể lo lắng vì sợ ngã hoặc chưa biết cách điều khiển đôi giày.

Nhưng khi từng bước làm được những điều trước đó chưa làm được, chẳng hạn tự đứng lên, tự di chuyển vài mét hay biết cách dừng lại, trẻ sẽ cảm nhận rõ sự tiến bộ của bản thân. Đây là một trải nghiệm tích cực: khó không có nghĩa là không thể. Việc nhìn thấy chính mình tiến bộ từng ngày có thể giúp trẻ tự tin hơn khi tiếp cận những kỹ năng mới.

Học phí patin cho trẻ khoảng bao nhiêu?

Chi phí học patin hiện không có một mức cố định mà phụ thuộc vào địa điểm, hình thức học và số buổi. Một số nơi có thể tính học phí theo tháng hoặc theo từng buổi. Nếu học với huấn luyện viên riêng, mức phí thường cao hơn lớp nhóm.

Khảo sát tại một CLB patin ở TP.HCM, trung tâm áp dụng mức học phí 2,5 triệu đồng/năm, bao gồm cả chương trình cơ bản lẫn nâng cao, không giới hạn số buổi học và không phát sinh thêm chi phí trong quá trình theo học.

Trong khi đó, một trung tâm khác triển khai nhiều gói linh hoạt hơn. Khóa học theo tháng có giá 700.000 đồng/tháng, tương đương khoảng 10 buổi học. Sau khi kết thúc tháng học, phụ huynh có thể đăng ký tiếp nếu trẻ vẫn có nhu cầu. Ở một địa điểm khác, lớp patin nhận học viên với mức phí 150.000 đồng/buổi hoặc 1,5 triệu đồng cho khóa 10 buổi, phù hợp với những gia đình muốn đăng ký theo số buổi cố định.

Ngoài học phí, phụ huynh cũng cần tính thêm chi phí mua hoặc thuê trang thiết bị. Một bộ patin trẻ em thường gồm giày patin, mũ bảo hiểm và các dụng cụ bảo hộ như bảo vệ đầu gối, khuỷu tay, cổ tay.

Với trẻ mới bắt đầu, đồ bảo hộ gần như là khoản không nên tiết kiệm. Một bộ trang bị phù hợp giúp giảm nguy cơ chấn thương khi trẻ mất thăng bằng hoặc bị ngã trong quá trình làm quen với bộ môn.

Học patin, điều quan trọng nhất vẫn là an toàn

Patin là môn thể thao có nguy cơ té ngã, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Vì vậy, phụ huynh không nên chỉ quan tâm đến học phí hay việc con trượt được nhanh hay chậm.

Trẻ cần được học những kỹ năng cơ bản trước khi tăng tốc độ hoặc thực hiện các động tác khó. Huấn luyện viên cũng cần hướng dẫn trẻ cách ngã an toàn, cách phanh và cách xử lý khi mất thăng bằng. Khu vực tập luyện nên bằng phẳng, đủ rộng, ít phương tiện qua lại và có điều kiện phù hợp với trẻ.

Quan trọng hơn, cha mẹ không nên tạo áp lực rằng con phải nhanh chóng trượt giỏi. Với một đứa trẻ, mục tiêu ban đầu đơn giản có thể chỉ là dám thử, biết giữ thăng bằng và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Việc Trường Giang - Nhã Phương cho con làm quen với patin vì thế cũng gợi ra một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho các gia đình đang tìm kiếm hoạt động thể chất ngoài giờ học.

Không phải đứa trẻ nào cũng yêu thích patin. Nhưng nếu con hứng thú, đây có thể là một môn thể thao vừa tạo niềm vui, vừa giúp trẻ vận động, rèn sự tập trung, khả năng phối hợp và sự tự tin.