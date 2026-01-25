Trưa 25/1, trên trang cá nhân, Nhã Phương chia sẻ hình ảnh chào đón nhóc tỳ thứ 3 ra đời. Nữ diễn viên hạnh phúc bộc bạch: "Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là "tập 3" rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này.

Và có một điều không thay đổi, đó là niềm hạnh phúc vỡ òa. Hạnh phúc vì gia đình mình lại đón thêm một thành viên mới. Và hạnh phúc hơn cả là vì Ba Tí, hai anh chị và cả nhà mình luôn ở đó, trao cho mẹ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Gia đình mình yêu con rất nhiều".

Nhã Phương cho biết vô cùng hồi hộp để chờ đón nhóc tỳ ra đời

Nữ diễn viên vỡ oà khi lần đầu chạm vào con

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, không chỉ bởi niềm vui gia đình thêm thành viên mới mà còn bởi một chi tiết khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trong 2 lần sinh trước của Nhã Phương, Trường Giang đều không thể có mặt vì lý do bất khả kháng. Lần này, Trường Giang đã cẩn thận sắp xếp lịch trống tới 12 ngày để đón thành viên mới nhưng quá 2 ngày dự sanh vẫn chưa thấy động tĩnh. Thế nên dù rất lo lắng nhưng Trường Giang vẫn phải đi làm vì công việc không thể tạm ngưng tiếp.

Khi Nhã Phương "vượt cạn", Trường Giang chưa thể thu xếp về kịp. Chính vì vậy, lúc bà xã lâm bồn thì nam nghệ sĩ chỉ có thể xem qua màn hình điện thoại. Khoảnh khắc Trường Giang ôm đầu bật khóc khi nhìn bà xã sinh con khiến nhiều người không khỏi xúc động theo.

Dù đã sắp xếp trước lịch trình nhưng Trường Giang vẫn không thể bên cạnh bà xã lúc "vượt cạn"

Trên trang cá nhân, Trường Giang cũng đã có tâm thư khiến nhiều người nghẹn ngào.

"Xin lỗi Yêu Thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh!

Ba tệ quá...! Thôi thì thương ba, cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước!

Đêm trước nhìn mẹ qua điện thoại, ba Nể Phục và Tự Hào vô cùng. Người mạnh mẽ kiên cường nhất trong nhà mình hoá ra là mẹ các con! Ba khóc nhiều vì đã quá lo sợ! Giờ thì hạnh phúc rồi! Mẹ và em bình an! Yêu Thương ơi! Ba thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hi sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh!", Trường Giang nhắn nhủ.

Sau khi sắp xếp công việc, nam nghệ sĩ đã có mặt trong bênh viện, cùng với 2 nhóc tỳ là Destiny và Hope ở bên cạnh Nhã Phương và thành viên mới. Nhiều đồng nghiệp và khán giả cũng đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Mười Khó trước tin vui này.