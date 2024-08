Trường Giang lần đầu công khai cận diện mạo quý tử

Trưa 7/8, trên trang cá nhân, Trường Giang gây sốt khi đăng tải khung ảnh bên bé Hope. Bức ảnh đáng yêu được chụp bởi Nhã Phương, đính kèm theo đó là dòng trạng thái: "My Hope, Like father like son" (tạm dịch: Hope của ba, đúng là cha nào con nấy).

Trong ảnh, bé Hope mặt kề mặt với ba, cậu bé gây sốt bởi ngũ quan quá đỗi dễ thương. Quý tử nhà Trường Giang - Nhã Phương sở hữu chiếc mũi cao thẳng, đôi má phụng phịu trông vô cùng đáng yêu. Đây cũng là lần đầu "Mười Khó" công khai diện mạo của con trai với công chúng. Bên dưới bài đăng, netizen thích thú trước khoảnh khắc ngoan xinh yêu của nhóc tỳ, và đồng ý với Nhã Phương rằng bé Hope giống ba y như đúc.

Khoảnh khắc ngoan xinh yêu của Trường Giang bên nhóc tỳ. Đây cũng là lần đầu tiên nam nghệ sĩ công khai diện mạo của con trai trước công chúng

Hình ảnh Trường Giang cùng các con "khăn gối" về quê cách đây ít ngày. Từ trước đến nay, "Mười Khó" hạn chế chia sẻ con cái với công chúng. Thế nên hình ảnh dung mạo của bé Hope mới đây gây sốt trên MXH

Sau khi bén duyên qua bộ phim 49 ngày, Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào hồi tháng 9/2018 sau khoảng thời gian dài hẹn hò. Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cả hai. Đôi vợ chồng hot nhất nhì Vbiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 nhưng hơn nửa năm sau mới công khai dung mạo bé với công chúng. Đến tháng 10/2023, đôi vợ chồng sinh nhóc tỳ thứ 2.

Trong 2 lần "vượt cạn", Trường Giang đều vì lý do bất khả kháng mà không thể sát cánh cùng vợ. Nhã Phương kể: "Bé đầu Phương sinh rất nhanh, sinh xong còn giỡn hớt với mọi người nữa nhưng lúc sau không hiểu sao lại bị băng huyết. Đến sinh bé thứ 2 mọi thứ đều êm, chỉ có điều không có ba bên cạnh tại anh Giang lúc đó bận lịch quay".

Về việc không ở cạnh vợ trong giây phút "vượt cạn", Trường Giang trải lòng: "Nếu mình gọi điện xin mọi người vẫn gật đầu cho mình quay trễ hay bớt mình 1 tập vì ai cũng biết con chào đời thiêng liêng lắm. Nhưng đã vào công việc mang tính tập thể mà mình vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng nhiều người thì không đúng. Lúc đó chỉ có Tiến Luật là người thân nhất với mình biết thôi".

Trường Giang chia sẻ con chào đời là khoảnh khắc thiêng liêng. Tuy nhiên vì chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể thì không đúng

Trường Giang và Nhã Phương chia sẻ thêm, nếu như bé Destiny được đặt tên thật là Thiên Ý vì mọi việc theo sự sắp xếp của ông trời, thì bé thứ hai được gọi là Hope vì cả hai đặt nhiều hy vọng con sẽ là người tử tế và ngoan hiền.



"Thanh Thiên Ý là 'ý trời sinh', tức là mọi việc tính toán có con các thứ của mình đều không được và mọi việc đều do ông trời sắp xếp hết. Còn Hope thì hai vợ chồng cũng tính nhưng khúc cuối không tính được lại rơi vào ngày đi làm. Nên hai vợ chồng gọi cháu là Hope như 'niềm hy vọng', cầu mong ông trời sắp xếp ổn thỏa lần nữa, chứ Hope ở đây không phải hy vọng con sẽ trở thành ông này bà kia, Trường Giang chỉ mong các con là một người tử tế ngoan hiền, vậy thôi", Trường Giang bộc bạch.