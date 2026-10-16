Trường Giang chính thức "mất hút" ở 2 ngày 1 đêm

Sau thông báo tạm vắng mặt của Trường Giang, 2 Ngày 1 Đêm đã lên sóng hai tập ghi hình tại Đồng Tháp và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Mới đây, chương trình tiếp tục công bố trailer chặng Yên Bái với sự góp mặt của 5 thành viên gồm Cris Phan, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy. Các khách mời đồng hành cũng được công bố là NICKY, buitruonglinh và DUONG DOMIC.

Như vậy, Trường Giang tiếp tục vắng mặt trong những tập tiếp theo. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý hơn cả là cách chương trình đề cập đến sự thiếu vắng của nam nghệ sĩ. Ở chặng Đồng Tháp, dàn cast từng nhắc tên Trường Giang và tạo tiểu phẩm hài hước xoay quanh việc anh đi công tác. Trong khi đó, trailer chặng Yên Bái không còn những chi tiết tương tự.

Chặng Yên Bái của 2 ngày 1 đêm tiếp tục không có sự góp mặt của Trường Giang

Trong phần trailer chào đầu của tập này không còn nhắc đến lý do Trường Giang không tham gia

Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Trường Giang dường như đã hoàn toàn “mất hút” khỏi chương trình khi không xuất hiện, cũng không được các thành viên nhắc đến. Ngược lại, nhiều ý kiến nhận định việc dàn cast không đề cập đến nam nghệ sĩ chưa nói lên điều gì đặc biệt, có thể đơn giản nhằm tránh làm phát sinh những tranh luận không cần thiết.

Dàn cast chương trình gồm 5 thành viên cùng với 3 khách mời sẽ trải nghiệm

Dàn cast tiết lộ lý do Trường Giang vắng mặt ở Đồng Tháp là đi công tác

Tương lai nào cho Trường Giang ở 2 ngày 1 đêm?

Sau khi Trường Giang thông báo tạm dừng tham gia, hai tập 103 và 104 ghi hình tại Đồng Tháp lên sóng với đội hình không có nam nghệ sĩ. Sự xuất hiện của các khách mời trẻ như CONGB, Cody Nam Võ và Pháp Kiều mang đến màu sắc mới, tạo thêm nhiều tình huống tương tác cho dàn cast.

Đáng chú ý, 2 Ngày 1 Đêm vẫn đạt thành tích tích cực trên nền tảng số, tiếp tục vượt Running Man Vietnam về lượt tương tác trong tuần được thống kê. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng chương trình chưa chịu ảnh hưởng quá lớn khi thiếu Trường Giang. Trong bối cảnh những ồn ào liên quan đến nam nghệ sĩ chưa hoàn toàn lắng xuống, việc anh tái xuất lúc này có thể tiếp tục kéo theo nhiều tranh luận.

2 tập vắng Trường Giang ghi hình tại Đồng Tháp đạt nhiều thành tích nổi bật

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả nhận xét Trường Giang vẫn là mảnh ghép quan trọng của 2 Ngày 1 Đêm. Sau 5 mùa đồng hành, nam nghệ sĩ không chỉ quen thuộc với người xem mà còn có khả năng kết nối, dẫn dắt và tạo điểm nhấn cho các thành viên. Thành tích của chương trình khi thiếu anh cũng không đồng nghĩa vai trò của Trường Giang đã hết cần thiết.

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ chỉ thông báo tạm vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo, chưa tuyên bố rời chương trình vĩnh viễn. Nếu những ồn ào tiếp tục kéo dài, việc giữ nguyên đội hình hiện tại có thể là lựa chọn an toàn hơn trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu tình hình dần ổn định và các bên thống nhất được phương án phù hợp, cánh cửa trở lại vẫn có thể mở ra. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính thức về thời điểm Trường Giang tái xuất.

Việc Trường Giang liệu có trở lại không vẫn còn là thắc mắc

Ảnh: FBNV