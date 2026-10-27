Trường ĐH ở TP.HCM tuyển giảng viên với mức lương 140 triệu đồng/tháng: Là trường kinh tế top đầu phía Nam, danh sách cựu sinh viên quá đỉnh!

Danh sách thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) mới đây đang thu hút sự chú ý cộng đồng mạng bởi mức lương và đãi ngộ cao. Cụ thể, theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, các vị trí như giảng viên khoa Luật, giảng viên khoa Kinh tế đối ngoại, giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh,... có mức lương dao động từ 65 - 140 triệu đồng/tháng. Hầu hết các vị trí đều yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp.

Ngoài lương, giảng viên còn có nhiều quyền lợi như: Áp dụng chính sách thưởng đối với các công bố nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế; thưởng các dịp lễ trong năm và thưởng KPI theo kết quả hoạt động của đơn vị; Chính sách hỗ trợ tài chính cùng các cơ chế khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn; Chế độ tăng lương gắn với hiệu quả công việc; Chế độ tham quan, du lịch trong và ngoài nước căn cứ kết quả thi đua - khen thưởng và thâm niên công tác; Xem xét bố trí chỗ ở,...

Thông báo tuyển dụng của nhà trường

Ngoài ra, nhà trường áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, với mức hỗ trợ: 150.000.000 đồng đối với nhân sự không quá 45 tuổi có học vị Tiến sĩ; 250.000.000 đồng đối với nhân sự không quá 50 tuổi có học vị Phó Giáo sư; 350.000.000 đồng đối với nhân sự không quá 50 tuổi có học vị Giáo sư, kèm theo cam kết làm việc tại Trường tối thiểu 05 năm.

Trường kinh tế top đầu phía Nam, danh sách cựu sinh viên quá đỉnh!

Tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) hiện là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước về kinh tế, kinh doanh và luật. Với vị thế là thành viên của ĐHQG-HCM - đại học trọng điểm quốc gia, trường đặt mục tiêu phát triển vươn tầm khu vực, hướng đến top 100 đại học xuất sắc nhất châu Á vào năm 2030.

Trường ĐH Kinh tế - Luật

Nhà trường có đa dạng các hình thức đào tạo: tiếng Việt, tiếng Anh, hợp tác đào tạo cùng doanh nghiệp, cử nhân tài năng, song ngành, song bằng giữa các trường ĐHQG-HCM; liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế; trao đổi sinh viên tại các trường đối tác. Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định (FIBAA, MOET, AUN-QA); quốc tế hóa kết nối toàn cầu với các chương trình liên kết và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh chất lượng đào tạo, UEL còn có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng hiệu quả công tác nghiên cứu: phòng Mô phỏng thị trường tài chính đầu tiên tại Việt Nam; phòng Nghiên cứu và kinh doanh thông minh (BI Lab), phòng dạy học số,...

74% sinh viên UEL có việc làm trước khi tốt nghiệp, 98% sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp. Danh tiếng với nhà tuyển dụng của ĐHQG-HCM giữ vị trí 366 toàn cầu (QS World 2024).

Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu trên website chính thức của nhà trường

Cựu sinh viên của nhà trường có rất nhiều người hiện đang thành công trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật.

Được biết, 2026 là năm đầu tiên UEL xét tuyển theo phương thức tổng hợp, trên thang điểm 100, gồm điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ, cộng điểm thưởng, ưu tiên (nếu có). Trọng số các thành phần là: điểm đánh giá năng lực (55%), tốt nghiệp THPT (35%), học bạ (10%).

Theo đó, điểm chuẩn của trường ở khoảng 65,01 đến 90,01. Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) dẫn đầu. Trường cho biết thí sinh trúng tuyển ngành này đều đạt trung bình hơn 9 điểm mỗi môn sau quy đổi.

Toàn trường có 19/38 ngành, chuyên ngành lấy đầu vào từ 80 điểm và 5 chuyên ngành có mức trúng tuyển 65-70/100 điểm trở lên.

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