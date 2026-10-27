Việt Nam có 1 trường đại học chi lương 105 tỷ đồng/năm, đang tuyển giảng viên thu nhập tới 115 triệu/tháng, “tặng” ngay 350 triệu nếu đủ điều kiện sau

Theo thông báo tuyển dụng được Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.HCM đăng tải, trường đang có nhu cầu tuyển 30 giảng viên ở các khoa Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin, Luật Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế và Toán kinh tế.

Công việc chính của giảng viên tại UEL gồm xây dựng kế hoạch, tài liệu giảng dạy; trực tiếp giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy. Giảng viên đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, công bố công trình nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.HCM đang tuyển dụng vị trí Giảng viên ở nhiều khoa

Về điều kiện tuyển dụng, trường yêu cầu ứng viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp Tiến sĩ, ưu tiên người được đào tạo ở nước ngoài tại các cơ sở giáo dục uy tín, đúng chuyên ngành giảng dạy. Ứng viên cần có bằng cử nhân loại khá trở lên.

Về năng lực nghiên cứu, trường ưu tiên những người có công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, đặc biệt là các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus.

Ứng viên cần có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương, hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở nước ngoài. Khả năng giao tiếp và giảng dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy cũng là những yêu cầu được đặt ra.

Ngoài ra, ứng viên có thể phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn chuyên môn riêng tuỳ theo từng khoa hoặc học phần giảng dạy.

Thu nhập và chế độ đãi ngộ thu hút giảng viên

Về mức thu nhập, nhà trường cho biết giảng viên có học vị Tiến sĩ được hưởng mức thu nhập bình quân 65 triệu đồng/tháng; Phó Giáo sư là 90 triệu đồng/tháng và Giáo sư là 115 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập bình quân và chính sách thu hút nhân lực trình độ cao của UEL

Theo thông tin tuyển dụng, mức thu nhập bình quân này bao gồm lương theo quy định của Nhà nước, lương theo vị trí việc làm và các khoản thu nhập bổ sung như phúc lợi, thưởng lễ, Tết, thù lao vượt giờ, khuyến khích công bố quốc tế và các khoản thu nhập khác theo chính sách của Trường.

Bên cạnh thu nhập hàng tháng, Trường Đại học Kinh tế - Luật còn áp dụng chính sách thu hút nhân lực trình độ cao với khoản hỗ trợ tài chính một lần dành cho ứng viên đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Theo đó, nhân sự không quá 45 tuổi có học vị Tiến sĩ được hỗ trợ 150 triệu đồng; nhân sự không quá 50 tuổi có học hàm Phó Giáo sư được hỗ trợ 250 triệu đồng và con số này ở nhân sự có học hàm Giáo sư là 350 triệu đồng. Người nhận hỗ trợ phải cam kết làm việc tại trường tối thiểu 5 năm.

Trường cũng công bố các chính sách hỗ trợ khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ công bố nghiên cứu khoa học và thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân. Chế độ tăng lương được gắn với hiệu quả công việc.

Đối với viên chức trẻ có thời gian công tác từ một năm trở lên, trường xem xét bố trí chỗ ở tại Nhà công vụ - Đại học Quốc gia TP.HCM, ưu tiên theo thâm niên và hoàn cảnh gia đình. Hạn cuối nhận hồ sơ tuyển dụng là ngày 31/12/2026.

Trường Đại học Kinh tế - Luật thành lập năm 2010, có tiền thân là Khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo Báo cáo thường niên năm 2025, trường hiện có quy mô 15.000 người học và 278 giảng viên toàn thời gian, trong đó gồm 2 Giáo sư, 33 Phó Giáo sư, 134 Tiến sĩ và 144 Thạc sĩ.

Tổng thu hoạt động của trường trong năm 2025 đạt 485,4 tỷ đồng, trong khi tổng chi hoạt động là 355,3 tỷ đồng. Riêng khoản chi lương và thu nhập cho giảng viên đạt 105,2 tỷ đồng.





