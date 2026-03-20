Trường chuyên 'hot' của TPHCM thi riêng, tuyển sinh toàn quốc

Trường phổ thông Năng khiếu (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5, với nhiều điểm mới về chỉ tiêu, hình thức thi và cách xét tuyển.

Năm nay, trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Thí sinh cần tốt nghiệp THCS, đúng độ tuổi quy định và có kết quả học tập, rèn luyện từ mức khá trở lên trong suốt các năm THCS.

Tổng chỉ tiêu là 595 học sinh, phân bổ ở hai cơ sở. Cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh) tuyển 245 học sinh với 7 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Học sinh học 2 buổi/ngày và không có bán trú. Chương trình tại đây tập trung đào tạo chuyên sâu, phát triển tư duy logic, kết hợp STEM, AI và định hướng chuyên môn theo từng lĩnh vực.

Cơ sở Đông Hòa (thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển 350 học sinh với 10 lớp chuyên: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn (mỗi môn 2 lớp) và các môn còn lại mỗi môn 1 lớp. Học sinh học 2 buổi/ngày, có bán trú. Chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, kết hợp khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, đồng thời gắn với định hướng nghề nghiệp.

Về hình thức thi, thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài, gồm 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên tự chọn. Thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 môn chuyên nhưng phải thuộc hai nhóm khác nhau: nhóm 1 (Toán, Ngữ văn) và nhóm 2 (Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học).

Các bài thi không chuyên kết hợp trắc nghiệm và tự luận, trong khi bài thi chuyên là tự luận (riêng Tiếng Anh có thêm phần trắc nghiệm). Điểm được tính theo thang 10, trong đó môn chuyên hệ số 2, các môn còn lại hệ số 1. Điều kiện là tất cả các bài trong tổ hợp xét tuyển đều phải đạt trên 2 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển là: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (không chuyên) + (môn chuyên × 2). Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên và chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện. Kết quả và điểm chuẩn dự kiến công bố trong vòng 15 ngày sau kỳ thi, phúc khảo diễn ra trong 7 ngày tiếp theo.

