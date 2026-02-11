Hà Nội dự kiến thành lập trường chuyên từ bậc trung học cơ sở

Điều 19, Dự thảo Luật Thủ đô quy định: Đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh.

Trước đây, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam từng đào tạo trung học cơ sở, sau đó phải dừng tuyển sinh từ lớp 6.

Với nội dung này, dự thảo Luật thủ đô mới đã bổ sung nội dung, có “trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên” thay vì trước đây chỉ có trường chuyên từ bậc THPT.

Theo Tờ trình, Quy định về phát triển giáo dục, đào tạo thể hiện định hướng xây dựng Thủ đô là trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao, có khả năng dẫn dắt đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Việc cho phép triển khai các mô hình giáo dục đa cấp, chất lượng cao, trường chuyên, liên kết giáo dục với nước ngoài cùng với phân cấp mạnh thẩm quyền quản lý, cấp phép, ban hành chương trình giáo dục đã tạo hành lang pháp lý linh hoạt, phù hợp với đặc thù đô thị lớn.

Các cơ chế này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Trong đó, Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mô hình, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các nước nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm.

Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền quy định thực hiện liên kết giáo dục giữa cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố với các cơ sở giáo dục nước ngoài;

Hà Nội cũng điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, bảo đảm yêu cầu của chương trình khung quốc gia;

Ban hành chương trình giáo dục phổ thông ở các trường chuyên, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục phù hợp với mục tiêu.

Việc đề xuất hoạt động mô hình trường chuyên từ bậc trung học cơ sở trước đó được Sở GD&ĐT Hà Nội đề cập nhiều lần tuy nhiên vướng quy định của Bộ GD&ĐT chỉ có trường chuyên ở bậc THPT.

Việc thành lập trường chuyên từ bậc trung học cơ sở cũng từng được các chuyên gia mổ xẻ, phân tích, trong đó nhiều ý kiến không đồng tình vì việc này sẽ dẫn đến tình trạng, học ôn, luyện thi, gây áp lực cho học sinh quá sớm.