Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM lên tiếng vụ “thu sai 158 tỷ học phí”: “Số tiền tồn chưa chi trả, không phải thu sai”

Vietnamnet dẫn lời ông Định Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Giám đốc Sở GD-ĐT và UBND TPHCM, đề nghị xem xét lại một số nội dung trong Thông báo số 2361. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đã yêu cầu Sở GD-ĐT làm việc lại với trường để rà soát và báo cáo lại Thành phố.

Theo tường trình, đoàn thanh tra của Sở làm việc tại trường từ ngày 22/4 đến 15/6. Đến ngày 7/7, đoàn kiểm tra thông qua biên bản, tuy nhiên nhà trường không đồng thuận với nhiều nội dung, đề nghị được bổ sung giải trình và chỉ ký nhận theo yêu cầu của trưởng đoàn.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

Đến ngày 16/9, trường nhận Thông báo kết luận 2361, nhưng trong thời gian từ 7/7 đến trước đó, không nhận được bất kỳ phản hồi hay dự thảo kết luận nào từ đoàn thanh tra. Một ngày sau, trường tiếp tục gửi công văn kiến nghị xem xét lại.

Ngày 29/9, Sở GD-ĐT tổ chức buổi làm việc để ghi nhận phản hồi, đề nghị trường nộp báo cáo giải trình chính thức. Trường đã gửi báo cáo vào ngày 2/10 nhưng đến nay vẫn chưa nhận phản hồi từ Sở.

Liên quan đến nội dung “tạm thu hơn 158 tỷ đồng học phí của 15.943 người học”, trường cho biết kết luận của Sở nêu rõ: trong giai đoạn 2020–2025, nhà trường đã hoàn trả 137,6 tỷ đồng cho 13.921 sinh viên, còn 20,4 tỷ đồng chưa hoàn trả cho 2.022 sinh viên.

Phía trường khẳng định, số liệu này đúng tại thời điểm trước tháng 3/2025, nhưng cần được hiểu rõ bản chất:

19,2 tỷ đồng trong số đó là tiền miễn giảm học phí (MGHP) của khối cao đẳng, thuộc năm học 2024–2025 – năm học chưa kết thúc nên chưa thể chi trả cho sinh viên. Số tiền này hiện đang nằm tại Kho bạc Nhà nước và sẽ được chi trả trong học kỳ I năm học 2025–2026.

1,18 tỷ đồng còn lại là MGHP của khối trung cấp T4 (học sinh tốt nghiệp THCS học lên trung cấp), liên quan đến 328 sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai số tài khoản ngân hàng dù trường đã nhiều lần thông báo.

Ảnh minh họa

Từ tháng 3 đến 9/2025, nhà trường tiếp tục chi trả số tiền còn tồn, đến nay chỉ còn 176 sinh viên với tổng số 554,7 triệu đồng đang được làm thủ tục chi trả.

Như vậy, theo Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, 20,4 tỷ đồng chưa chi trả không phải là khoản “thu sai” mà là tiền miễn giảm học phí đang trong quá trình hoàn trả đúng quy trình và thời gian quy định. Nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Sở GD-ĐT và UBND TPHCM để làm rõ các nội dung trong kết luận thanh tra, đảm bảo minh bạch tài chính và quyền lợi hợp pháp của người học.