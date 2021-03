Trương Bá Chi dùng túi hàng hiệu to đùng che chắn vòng 2, phải chăng tin đồn mang thai lần 4 là sự thật?

Mới đây, phóng viên đã chụp được hình ảnh Trương Bá Chi xuất hiện trên đường phố thu hút sự chú ý của dư luận. Dưới ống kính phóng viên, Trương Bá Chi đi lại khá vội vàng, cô sử dụng túi hàng hiệu che chắn vòng 2. Trương Bá Chi cùng ăn mặc khá đơn giản với áo len vàng, quần jean cùng giày thể thao khỏe khoắn.

Để che chắn khuôn mặt, Trương Bá Chi còn đội mũ, đeo kính đen kín mắt.

Hành động của Trương Bá Chi khiến khá nhiều người tò mò lý do tại sao cô phải che chắn vào hai như vậy. Trước đó, cư dân mạng liên tục bàn tán về việc Trương Bá Chi đang mang thai lần 4 do xuất hiện với vòng 2 có phần to hơn bình thường.

Trước những tin đồn ồn ào về chuyện mang thai, Trương Bá Chi đều lựa chọn im lặng và không hề lên tiếng gì về việc này. Cách đây mấy ngày, bà mẹ 3 con cũng bị bắt gặp với vòng 2 có phần to hơn bình thường.