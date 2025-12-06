Trương Bá Chi bị đe dọa

Trang HK01 đưa tin mới đây Trương Bá Chi đã có mặt tại Tòa án tối cao Hong Kong (Trung Quốc) cùng 4 trợ lý và luật sư để tham gia vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại với người tự xưng là quản lý cũ Dư Dục Hưng. Dư Dục Hưng nhiều lần tố cáo Trương Bá Chi là kẻ vô ơn, qua cầu rút ván, nợ tiền ông nhiều năm chưa trả.

Trương Bá Chi và Dư Dục Hưng cùng xuất hiện tại tòa án để giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng quản lý.

Theo đơn kiện từ Dư Dục Hưng, năm 2011, khi Trương Bá Chi chịu ảnh hưởng từ vụ lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy và ly hôn với Tạ Đình Phong, danh tiếng của cô xuống dốc. Cô đã tới nhà Dư Dục Hưng cầu xin ông làm người đại diện, giúp cô tìm kiếm cơ hội quay trở lại giới giải trí.

Lúc đó, vì thương cảm cho Trương Bá Chi, Dư Dục Hưng và tập đoàn giải trí Tân Á Châu AEG (AEG Entertainment Group Limited) đã chi 41,76 triệu HKD (hơn 140 tỷ đồng) ký hợp đồng với Trương Bá Chi, với điều kiện cô đóng 4 phim mà công ty yêu cầu từ 2011-2019. Năm 2012, nữ diễn viên và Dư Dục Hưng ký thêm hợp đồng 2 phim khác, Trương Bá Chi nhận trước 2,76 triệu HKD thù lao đóng phim.

Tuy nhiên, sau đó Trương Bá Chi không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, cô viện nhiều lý do để không đóng phim mà công ty sắp xếp. Nữ diễn viên cũng chuyển sang Trung Quốc đại lục để hoạt động và không cho phép Dư Dục Hưng tiếp tục làm quản lý của mình, từ chối phân chia lợi nhuận từ các khoản thù lao kiếm được. Hiện tại, phía Dư Dục Hưng yêu cầu ngọc nữ Hong Kong bồi thường số tiền trị giá gần 13 triệu HKD (44 tỷ đồng).

Tại tòa, Trương Bá Chi phủ nhận việc thuê Dư Dục Hưng là quản lý. Nữ diễn viên khai cô chỉ có hai quản lý là Chu Vĩnh Long và bà Trần Lam, mẹ nuôi của Trương Bá Chi. Phía Trương Bá Chi khẳng định Dư Dục Hưng đã làm giả con dấu, lấy danh nghĩa của Trương Bá Chi để ký hợp đồng với công ty khác (Bona Film Group) mà không được sự đồng ý của nữ diễn viên.

Trương Bá Chi tố cáo Dư Dục Hưng lợi dụng danh tiếng, đe dọa mình.

Nữ nghệ sĩ còn cho biết cô bị Dư Dục Hưng đe dọa sẽ sử dụng quyền lực để phá hủy sự nghiệp, phá hỏng danh tiếng nếu nữ diễn viên không trả nợ.

Năm 2024, Dư Dục Hưng đã sáng tác một bài hát được cho là để bôi nhọ, dằn mặt Trương Bá Chi. Trong bài hát có các đoạn viết "quá khứ đen tối của cô còn dày hơn một cuốn sách", "Cô là kẻ không biết xấu hổ, kẻ nói dối trắng trợn", "Cô khóc dưới chân tôi cầu xin. Vậy mà tôi đã thực sự tin vào sự xấu xa của cô".