Trương Bá Chi bị "đào mộ" hình ảnh cũ, nhan sắc ra sao mà khiến netizen "hết hồn"?

Trang Sohu mới đây có đăng tải thông tin dẫn nguồn từ bài viết "đào mộ" của một netizen trên mạng xã hội Weibo liên quan tới Trương Bá Chi.

Cụ thể, một netizen đã bất ngờ "đào mộ" vài khoảnh khắc cũ của Trương Bá Chi cách đây không lâu khi nữ diễn viên 41 tuổi tham gia sự kiện.

Hai bức ảnh này của Trương Bá Chi đều là những khoảnh khắc do "team qua đường" chụp và chưa hề được chỉnh sửa. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người thậm chí còn không tin đây chính là Trương Bá Chi.

Nhan sắc thật có phần già nua của Trương Bá Chi lộ rõ trong hình do "team qua đường" chụp.

Trương Bá Chi trong hai bức ảnh này hoàn toàn khác so với những khoảnh khắc mà nữ diễn viên đăng tải lên trang cá nhân hay do các nhãn hàng tung ra. Trong ảnh, gương mặt Trương Bá Chi lộ rõ dấu hiệu tuổi tác với bọng mắt to, trông kém sắc hơn hẳn bình thường. Không ít netizen nhận xét rằng, cách trang điểm đậm này cũng vô tình khiến cho gương mặt Trương Bá Chi thêm phần già hơn.

Hình ảnh do Trương Bá Chi đăng tải trên trang cá nhân bị nghi là sản phẩm của ứng dụng chỉnh sửa.

Nguồn: Sohu