Trước vụ án thịt nhiễm bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Cổ đông ngoại bán sạch cổ phiếu, Chủ tịch và Kế toán trưởng đồng loạt từ nhiệm

Ảnh: VTV

Trong khi vụ án khởi tố 9 bị can liên quan đến 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang gây rúng động dư luận, thì nhìn lại lịch sử giao dịch cổ phiếu, cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - HNX: CAN) đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt từ trước đó nửa năm.

Cụ thể, vào tháng 3/2025, nhóm cổ đông lớn nước ngoài và các cá nhân có liên quan đã đồng loạt bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ. Cổ đông tổ chức Landial Pte. Ltd đã bán sạch 732.400 cổ phiếu (tương đương 14,65% vốn điều lệ) vào ngày 03/03/2025, chính thức không còn là cổ đông lớn. Cùng ngày, ông Low Say Pun cũng thoái toàn bộ 384.500 cổ phiếu sở hữu.

Đáng chú ý, động thái này cũng diễn ra với các cổ đông nội bộ. Ông Wilson Cheah Hui Pin - thời điểm đó là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - đã bán hết 119.300 cổ phiếu cá nhân. Vợ ông là bà Lê Minh Hà cũng bán toàn bộ 274.190 cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian. Một cổ đông cá nhân lớn khác là ông Phạm Hữu Quý Lâm cũng thực hiện bán sạch 438.120 cổ phiếu.

Tổng cộng, gần 2 triệu cổ phiếu CAN (chiếm khoảng 40% vốn điều lệ) đã được sang tay chỉ trong thời gian ngắn, đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của nhóm cổ đông ngoại.

Ngày 11/4/2025, các thành viên HĐQT bao gồm ông Kek Chin Ann (Chủ tịch), ông Wilson Cheah Hui Pin và ông Bùi Quốc Hưng đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Cùng thời điểm, Ban Kiểm soát cũng "thay máu" khi các thành viên Nguyễn Thị Hương Giang và Trần Thị Minh Mẫn xin rút lui.

Đến ngày 23/4/2025, ĐHĐCĐ thường niên đã chính thức bầu lại bộ máy mới với ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đức Hạnh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Một tháng sau đó, vào ngày 22/5/2025, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, ngày 14/7/2025, bà Bùi Thị Hường nộp đơn từ nhiệm Kế toán trưởng. Đến ngày 12/8/2025, HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức phụ trách kế toán từ ngày 26/8/2025.

Như vậy, chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Kế toán trưởng mới nhận nhiệm vụ và khoảng 5 tháng sau khi nhóm cổ đông ngoại rút lui, vào ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt đang vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt lợn đã giết mổ, bốc mùi ôi thiu và dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp và niêm phong 4 kho hàng của Đồ hộp Hạ Long, phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh cũng nhiễm virus này. Đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can, trong đó có các đầu mối thu gom như Nguyễn Thị Lan, người khai nhận chuyên thu mua lợn bệnh từ các hộ dân để bán lại cho các đầu mối lớn nhằm "né" cơ quan chức năng bằng các giấy tờ hợp thức hóa.

Hiện tại, Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bao gồm cả việc triệu tập lãnh đạo doanh nghiệp để làm rõ quy trình kiểm soát đầu vào.