Trước tuổi 30 hãy thuộc 3 câu nói người xưa này vì chúng sẽ quyết định 10 năm tiếp theo của bạn

Tuổi trước 30 luôn là giai đoạn hỗn loạn nhất của một người: Bạn loay hoay trong công việc, hoang mang về tình yêu, chật vật chuyện tiền bạc và thỉnh thoảng lại muốn… biến mất vài ngày chỉ để nghỉ ngơi. Nhưng người xưa có ba câu nói tưởng cũ mà không cũ, giống như chiếc la bàn tinh tế giúp người trẻ nhìn thấy đường đi ngay cả khi trời mù mịt.

Ba câu nói ấy không giúp bạn đổi đời sau một đêm, nhưng sẽ giúp bạn tránh được những va vấp không đáng có, biết cách chọn người, chọn việc, chọn hướng. Và nhất là: Giữ được sự bình tĩnh để đi tiếp một cách dang tay, không sợ hãi.

1. "Tâm tĩnh thì đời an, lòng loạn thì việc rối"

Câu nói này nghe đơn giản nhưng là bài học mà người trẻ phải trả giá bằng rất nhiều đêm trằn trọc, nhiều lần chọn sai và rất nhiều cảm giác bất lực.

Trước tuổi 30, bạn dễ nóng vội: Muốn nhanh thăng tiến, muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn yêu thật sâu, muốn cuộc sống "đẹp hết phần thiên hạ". Nhưng càng gấp, bạn càng vướng rối. Công việc không như ý, tình cảm dễ tổn thương, tài chính lên xuống liên tục. Người xưa nhắc: Phải tĩnh bên trong thì mới sáng bên ngoài.

Tâm tĩnh là gì? Là biết dừng đúng lúc. Biết im lặng khi không cần thiết. Biết bước chậm lại khi cảm xúc kéo đi quá xa. Một tâm an sẽ kéo theo một đời an.

Khi bạn tĩnh lại, bạn nhìn rõ điều mình thực sự muốn, hiểu rõ người mình nên giữ và biết rời xa thứ mình nên buông. Đó là nền tảng quan trọng nhất để bước vào tuổi 30, tuổi cần sự vững vàng, không phải sự hung hăng.

2. "Người đến đúng lúc là người đáng giữ, người đến sai lúc là người đáng quên"

Trước tuổi 30, hầu như ai cũng từng yêu sai người, tin sai người, đặt quá nhiều hy vọng vào một mối quan hệ không thuộc về mình. Khi nhìn lại, nhiều người chỉ biết thở dài: "Giá mà mình rời đi sớm hơn".

Người xưa nói đúng: Đi đúng thời điểm mới là duyên, còn đi sai thời điểm chỉ là bài học.

Câu nói này giúp người trẻ: Không níu kéo mối quan hệ đã cạn, không tự làm mình mệt vì người không biết trân trọng, không đánh đổi bản thân để nhận về sự hời hợt. Tình yêu, tình bạn hay các mối quan hệ trong công việc, tất cả đều cần đúng thời điểm mới nở hoa. Người đến sai lúc có thể rất tốt, nhưng không phù hợp. Người đến đúng lúc không cần màu mè cũng khiến bạn thấy bình yên.

Nắm được câu nói này, bạn bước sang tuổi 30 với trái tim bớt tổn thương, đầu óc bớt mơ hồ và hành trình sống cũng nhẹ hơn nhiều.

3. "Muốn đời nở hoa, trước hết phải học cách tự tưới nước cho mình"

Người xưa ít nói về "chăm sóc bản thân", nhưng câu này chính là phiên bản cổ điển của tư duy self-care mà giới trẻ bây giờ theo đuổi.

Câu nói nhắc bạn: Không ai cứu bạn khỏi mệt mỏi bằng chính bạn. Không ai cho bạn năng lượng bằng chính bạn. Và không ai chăm sóc giấc mơ của bạn tốt bằng chính bạn.

Trước tuổi 30, bạn phải học cách: Tự kiếm tiền, tự lành vết thương, tự nâng mình dậy khi ngã, tự làm mình hạnh phúc. Người khác đến chỉ là phần cộng thêm, không phải điểm tựa.

Khi bạn biết "tự tưới", cuộc sống bạn sẽ không còn phụ thuộc vào cảm xúc người khác. Bạn muốn gì, bạn có thể chủ động tạo ra. Bạn cần gì, bạn biết cách đáp ứng. Cuộc sống trở nên chắc chắn hơn, không còn lưng chừng.

Và đó là bước chuẩn bị quan trọng nhất trước tuổi 30, giai đoạn mà sự độc lập chính là tấm áo giáp tốt nhất.

Tuổi 20 có thể ngông cuồng, bồng bột, tổn thương, va vấp nhưng cũng là tuổi đẹp nhất để học lại cách sống cho bản thân. Nếu thuộc được ba câu nói trên, bạn sẽ đi 10 năm sau với tâm thế khác: Bình thản, trưởng thành và không còn bị cuốn theo những điều nhỏ nhặt.

Tâm tĩnh, chọn đúng người, yêu chính mình: Đó là ba "chìa khóa" người xưa để lại cho thế hệ hôm nay.