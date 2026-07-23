World Cup 2026 vừa khép lại, bảng ước tính thu nhập của dàn nghệ sĩ xuất hiện tại giải đấu lập tức gây chú ý với những con số lên tới hàng trăm tỷ đồng. Mới đây, The Sun đăng tải bảng ước tính số tiền nhiều ngôi sao có thể kiếm được nhờ World Cup 2026. Tờ báo Anh dẫn phân tích của chuyên gia thương hiệu và văn hóa Nick Ede, trong đó Shakira, Justin Bieber, Lisa và Madonna lần lượt chiếm những vị trí đầu trong nhóm ca sĩ.

Theo The Sun World Cup là một trong những cơ hội quảng cáo lớn nhất thế giới thu về khoảng doanh thu thương mại khổng lồ cho các nghệ sĩ

Đây không phải số tiền được FIFA trả cho từng màn biểu diễn. Các con số cũng chưa được nghệ sĩ hoặc nhãn hàng xác nhận, mà được ước tính từ hợp đồng quảng cáo, hoạt động đại diện thương hiệu, mức độ xuất hiện trên truyền thông và sức hút thương mại tăng thêm trong thời gian giải đấu diễn ra. Nick Ede cho rằng World Cup là một trong những cơ hội quảng cáo lớn nhất thế giới. Các thương hiệu có thể chi hàng chục triệu bảng để đưa người nổi tiếng vào những chiến dịch phát sóng trước lượng khán giả toàn cầu.

Shakira dẫn đầu

Shakira được ước tính kiếm khoảng 15 triệu bảng Anh tương đương khoảng 528 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ca sĩ. Theo phân tích của The Sun , lợi thế lớn nhất của nữ ca sĩ nằm ở mối liên hệ đã kéo dài nhiều năm với World Cup. Mỗi lần giải đấu diễn ra, khán giả lại tìm nghe những ca khúc cũ, xem lại các sân khấu và nhắc đến dấu ấn của Shakira tại những mùa trước. World Cup năm nay tiếp tục đẩy tên tuổi cùng lượng nghe nhạc của cô tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu. Nữ ca sĩ đứng đầu nhóm nghệ sĩ âm nhạc nhờ xuất hiện xuyên suốt World Cup, từ lễ khai mạc đến chương trình giữa hiệp trận chung kết.

Shakira được ước tính kiếm khoảng 15 triệu bảng Anh tương đương khoảng 528 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ca sĩ

Tại đêm cuối, Shakira trình diễn Dai Dai cùng Burna Boy. Đây là kỳ World Cup thứ tư nữ ca sĩ góp mặt trên sân khấu. Trước đó, tên tuổi của cô đã gắn với giải đấu qua những ca khúc như Hips Don’t Lie , Waka Waka và La La La . Sự trở lại của Shakira còn kéo theo lượng nghe nhạc tăng lên sau trận chung kết. Theo dữ liệu Luminate được truyền thông Mỹ công bố, lượt nghe toàn cầu của Dai Dai tăng 24% khi so sánh hai ngày diễn ra và sau trận đấu với hai ngày trước đó. Riêng tại thị trường Mỹ, mức tăng đạt 52%.

Justin Bieber được ước tính thu về 12 triệu bảng Anh

Justin Bieber đứng thứ hai với khoảng 12 triệu bảng Anh tương đương khoảng 422 tỷ đồng. Tại World Cup nam ca sĩ tiếp cận lượng khán giả rộng hơn đáng kể so với phạm vi người nghe nhạc thông thường. Việc góp mặt tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh tiếp tục củng cố sức hút quốc tế của Justin Bieber, đồng thời tạo cơ hội để các thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ thông qua một trong những tên tuổi lớn nhất làng nhạc Pop.

Justin Bieber đứng thứ hai với khoảng 12 triệu bảng Anh tương đương khoảng 422 tỷ đồng

Nam ca sĩ xuất hiện trong halftime show với Everything Hallelujah , một tiết mục có tiết tấu chậm và mang màu sắc tôn giáo. Phần trình diễn này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ca khúc khiến không khí chương trình chùng xuống sau những sân khấu sôi động trước đó. Justin Bieber cũng bị nhận xét không có nhiều thời gian để phát triển tiết mục trong chương trình kéo dài khoảng 11 phút nhưng quy tụ đông nghệ sĩ.

Dù bị tranh luận, Everything Hallelujah lại ghi nhận mức tăng nghe nhạc cao nhất trong số các ca khúc được biểu diễn

Dù bị tranh luận, Everything Hallelujah lại ghi nhận mức tăng nghe nhạc cao nhất trong số các ca khúc được biểu diễn. Lượt nghe toàn cầu của bài hát tăng 110%, từ khoảng 592.000 lên 1,25 triệu sau trận chung kết. World Cup còn đưa Justin Bieber đến nhóm khán giả thể thao vốn không thường xuyên theo dõi nhạc Pop. Các đoạn cắt từ màn trình diễn, lựa chọn ca khúc và phản ứng trái chiều tiếp tục được chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc.

Lisa xếp thứ ba với 9 triệu bảng Anh

Lisa được ước tính kiếm 9 triệu bảng Anh tương đương khoảng 317 tỷ đồng sau World Cup. Tờ báo Anh cho rằng nữ ca sĩ cùng BLACKPINK đang sở hữu một trong những cộng đồng người hâm mộ đông đảo và trung thành nhất thị trường âm nhạc.

Nữ ca sĩ biểu diễn Goals cùng Anitta và Rema tại lễ khai mạc ở Los Angeles. Trước thời điểm sân khấu diễn ra, Lisa còn xuất hiện trong các hoạt động quảng bá và hợp tác với những thương hiệu đồng hành cùng giải đấu. Goals từng nhận nhiều phản ứng trái chiều sau khi phát hành. Một số khán giả cho rằng ca khúc thiên về màu sắc nhạc điện tử, chưa tạo được không khí cổ động bóng đá rõ rệt. Màn trình diễn của Lisa cũng bị bàn luận về phần dàn dựng, vũ đạo và cách chia thời lượng giữa ba nghệ sĩ.

Lisa được ước tính kiếm 9 triệu bảng Anh tương đương khoảng 317 tỷ đồng sau World Cup

Tuy nhiên, các đoạn video liên quan đến Lisa vẫn thu hút lượng xem lớn trên mạng xã hội. Video sân khấu Goals được ghi nhận đạt hàng chục triệu lượt xem sau khoảng một tháng. Trang phục, vũ đạo và những khoảnh khắc cận cảnh của nữ ca sĩ tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ sau lễ khai mạc.

Dù gây tranh cãi, các hợp đồng quảng bá lớn và loạt hoạt động tại World Cup được xem là nguồn tạo nên khoản thu của Lisa.

Các hợp đồng quảng bá giá trị cao với những nhà tài trợ quốc tế, cùng việc xuất hiện trong những chương trình liên quan đến World Cup, đã đưa cộng đồng người hâm mộ của Lisa đến gần hơn với giải bóng đá. Ở chiều ngược lại, World Cup cũng giới thiệu nữ ca sĩ đến nhóm khán giả thể thao đại chúng, bao gồm những người trước đó có thể không thường xuyên theo dõi Kpop. Nick Ede nhận định sự chú ý này có khả năng tiếp tục nâng giá trị thương mại của Lisa trong mắt các thương hiệu toàn cầu.

Madonna kiếm khoảng 4 triệu bảng Anh

Madonna đứng thứ tư với khoản thu nhập ước tính 4 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 141 tỷ đồng. Ở tuổi 67, nữ ca sĩ được giao vị trí mở màn halftime show bằng bản hit Music , xuất hiện trong phân đoạn có Ronaldo và Ronaldinho trước khi sân khấu nhanh chóng chuyển sang loạt nghệ sĩ tiếp theo. Thời lượng lên hình ngắn khiến màn trình diễn của Madonna trở thành một trong những phần gây bàn luận. Nhiều khán giả cho rằng vị trí mở màn chưa mang lại cho cô khoảnh khắc đủ dài so với danh tiếng, trong khi một số ý kiến còn đặt nghi vấn nữ ca sĩ hát nhép.

Madonna đứng thứ tư với khoản thu nhập ước tính 4 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 141 tỷ đồng

Tuy nhiên, hiệu ứng sau sân khấu lại thể hiện rõ qua lượt nghe nhạc. Music tăng 66% stream sau trận chung kết, dù ca khúc đã phát hành từ năm 2000. Chỉ vài phút xuất hiện đã đưa bản hit 26 năm tuổi trở lại trước lượng lớn khán giả, đồng thời kéo tên tuổi Madonna vào các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Màn trình diễn diễn ra đúng thời điểm nữ ca sĩ vừa có album mới đứng đầu nhiều thị trường. Vì vậy, khoản thu ước tính 141 tỷ đồng không chỉ đến từ lần xuất hiện tại World Cup, mà còn gắn với giá trị quảng bá, khả năng đưa kho nhạc cũ sống lại và sức hút thương mại tăng thêm sau giải đấu.

BTS không được định giá nhưng vẫn hưởng hiệu ứng lớn

BTS không xuất hiện trong bảng thống kê của The Sun, vì vậy chưa có cơ sở để xác định nhóm kiếm được bao nhiêu tiền từ World Cup. Tuy nhiên, việc 7 thành viên được lựa chọn biểu diễn tại halftime show vẫn cho thấy sức hút của nhóm tại một sự kiện hướng đến hàng tỷ khán giả trên toàn cầu.

Đáng chú ý, theo thông tin từ E! News được dẫn lại, BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira và Burna Boy được cho là không nhận cát-xê cho màn trình diễn. Chương trình nằm trong sáng kiến từ thiện hợp tác giữa FIFA và Global Citizen, thay vì được tổ chức như một sân khấu thương mại thông thường.

BTS không xuất hiện trong bảng thống kê của The Sun, vì vậy chưa có cơ sở để xác định nhóm kiếm được bao nhiêu tiền từ World Cup

Điều này cũng cho thấy khoản tiền hàng trăm tỷ đồng do The Sun ước tính không phải thù lao FIFA trả trực tiếp. Giá trị các nghệ sĩ nhận được chủ yếu đến từ hợp đồng quảng cáo, hoạt động đại diện thương hiệu, lượng nghe nhạc tăng lên và mức độ chú ý sau giải đấu. The Sun cho rằng World Cup đã giúp Shakira kéo khán giả trở lại với kho nhạc, đưa Lisa đến gần hơn với người xem thể thao và giúp Madonna tiếp cận thêm một lớp công chúng mới.

Dẫu vậy, việc xuất hiện tại World Cup chắc chắn mang lại cho BTS hiệu quả khổng lồ về truyền thông và gia tăng danh tiếng toàn cầu

Với BTS, hiệu ứng này đã phần nào thể hiện qua số liệu nghe nhạc. Theo dữ liệu Luminate được AP công bố, lượt nghe Dynamite tăng 43% khi so sánh hai ngày diễn ra và sau trận chung kết với hai ngày trước đó. Đây cũng là ca khúc nhóm trình diễn tại halftime show. Bởi vậy, dù chưa được The Sun gắn một con số cụ thể, BTS vẫn thu về lợi ích rõ ràng từ lần xuất hiện này. Màn trình diễn đưa nhóm tiếp cận thêm khán giả bóng đá và người xem đại chúng, đồng thời kéo sự chú ý trở lại với âm nhạc của 7 thành viên ngay sau khi World Cup khép lại.

Ảnh: FIFA/ B/R Football/ Rolling Stone