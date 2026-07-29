Mới đây, Bamboo Airways bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều người dùng mạng xã hội quan tâm khi xuất hiện bài đăng chia sẻ về trải nghiệm làm việc với hãng cũng như những thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Trong số đó, có bài đăng của một khách hàng cho biết đã đến văn phòng Bamboo Airways tại tòa nhà FLC Landmark Tower (đường Lê Đức Thọ, Hà Nội) vào sáng cùng ngày để giải quyết công việc.

Theo nội dung chia sẻ, tại thời điểm có mặt, người này chưa gặp được nhân viên tại quầy giao dịch và có trao đổi với một người tự giới thiệu là người của tập đoàn.

Bài đăng đã thút nhiều bình luận và tiếp tục được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội - Ảnh: fb tranphananh

Theo đó người này cho biết đã cung cấp một số thông tin liên quan đến nhân sự, đồng thời hướng dẫn khách ghi thông tin vào một tờ giấy để phục vụ việc xử lý sau đó.

Tuy nhiên, chính người chia sẻ cũng bày tỏ sự băn khoăn về quy trình này và cho biết quyết định chờ đến chiều để làm việc trực tiếp với bộ phận phụ trách.

Trước những thông tin lan truyền này, chúng tôi đã có mặt tại trụ sở của hãng để ghi nhận thực tế.

Hoạt động tiếp đón khách tại trụ sở Bamboo Airways vẫn diễn ra bình thường

Theo ghi nhận tại văn phòng Bamboo Airways đặt tại tòa nhà FLC Landmark Tower (đường Lê Đức Thọ, Hà Nội), khu vực làm việc vẫn mở cửa và duy trì hoạt động trong giờ hành chính.

Trao đổi với chúng tôi, nhân viên lễ tân cho biết trong buổi sáng cùng ngày, công việc tiếp đón khách và hỗ trợ các thủ tục cho khách hàng vẫn được thực hiện theo đúng quy trình. “Sáng nay tôi vẫn tiếp đón khách và hỗ trợ khách hàng theo đúng quy định”, nhân viên này cho hay.

Không khí làm việc tại đây vẫn diễn ra bình thường, không xuất hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực sảnh tiếp đón.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, người dân nên thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, đồng thời theo dõi các thông báo chính thức từ doanh nghiệp.