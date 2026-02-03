Trước Tết 2026, ai nhẫn được giai đoạn này sẽ thắng lớn: Gọi tên 3 chòm sao có vận quý nhân rõ nhất

Tôi ngồi trong phòng làm việc, lật lại bản đồ sao của cả năm, ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất rơi. Tiếng mưa tí tách, như một cuộc đối thoại thầm lặng giữa trời đất. Điều đó khiến tôi nhớ đến quẻ "Thuần Truân" trong Kinh Dịch – mây sấm giao nhau, quân tử lấy đó mà lo toan thế sự. Khi vạn vật vừa sinh, bề ngoài tưởng hỗn độn, nhưng bên trong lại âm thầm tích tụ sinh cơ.

Còn lúc này, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa tháng Chạp, chỉ còn 15 ngày nữa là tới thời khắc đoàn viên của muôn nhà. Trong khoảng thời gian này, sao Mộc dần ổn định ở Song Tử, sao Thổ vẫn chậm rãi di chuyển trong vùng nước sâu của Song Ngư, còn sao Hỏa – hành tinh tượng trưng cho hành động và sức bật đang chuẩn bị thuận hành tại Cự Giải, khép lại chuỗi ngày dài nghịch hành suốt nhiều tháng.

Tổ hợp thiên tượng ấy giống như một ván cờ đã được sắp đặt kỹ lưỡng. Và có những người, đang đứng đúng vào thời điểm đặt quân cờ then chốt.

Bạch Dương: Sao Hỏa trở về, chờ thời

Nếu phải dùng một từ để nói về Bạch Dương trước Tết, tôi sẽ chọn: "tích lực".

Sao Hỏa – hành tinh chủ quản của Bạch Dương từ đầu tháng 12 năm ngoái đã nghịch hành tại Cự Giải. Đây không phải quãng thời gian dễ chịu với các bạn. Sao Hỏa nghịch hành ở Cự Giải giống như một chiến binh bị giữ chân trong vùng an toàn: muốn tiến lên nhưng không bước nổi, muốn cất tiếng nhưng không ra lời. Những vấn đề về gia đình, cảm xúc, cảm giác an toàn nội tâm liên tục kéo bạn quay về điểm xuất phát.

Trong Kinh Dịch có quẻ "Tiềm long vật dụng" rồng ẩn mình dưới vực sâu, không phải vì mất khả năng bay lên, mà vì đang chờ đúng thời cơ.

Sao Hỏa sẽ thuận hành trở lại vào cuối tháng 2. Điều đó có nghĩa, khoảng thời gian trước Tết chính là giai đoạn bạn âm thầm tích tụ sức mạnh. Và quý nhân đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn từ lúc nào không hay họ có thể không phải người nổi bật, mà lại là người rất đỗi bình thường bên cạnh bạn: một đồng nghiệp ít nói trong các cuộc họp, một người bạn cũ lâu không liên lạc, thậm chí chính là người thân trong gia đình.

Không ít Bạch Dương từng bỏ lỡ cơ hội vì quá nóng vội. Lần này thì khác. Khi bạn chậm lại, bạn sẽ nhìn thấy một con đường khác.

Về tài chính, sao Mộc đi qua khu vực tài lộc mang đến nguồn thu đều đặn hơn là "phất lên" tức thì. Có thể là một dự án cũ bất ngờ khởi sắc, một khoản tiền tưởng chừng đã quên nay về lại tài khoản. Không quá rực rỡ, nhưng đủ để bạn đón Tết một cách đàng hoàng, chủ động.

Hãy nhớ: mỗi lần kiềm chế trước Tết, đều là để bùng nổ mạnh mẽ hơn sau Tết.

Bọ Cạp: Dòng chảy ngầm cuộn động, thời điểm chín muồi

Bọ Cạp gần đây có hay mơ không? Không phải mộng tưởng ban ngày, mà là những giấc mơ rất thật vào ban đêm lúc thì người cũ, chuyện cũ, lúc lại là những khung cảnh chưa từng gặp. Điều đó không hề ngẫu nhiên. Sao Thổ ở Song Ngư đang tạo góc tam hợp với năng lượng Bọ Cạp, hình thành một sự cộng hưởng sâu sắc, khó diễn tả thành lời.

Sao Thổ tượng trưng cho thử thách, trách nhiệm và món quà của thời gian. Khi ở Song Ngư, nó giống một người thầy nghiêm khắc đứng trong làn sương mờ, tưởng xa xôi nhưng từng bước dẫn đường. Còn Bọ Cạp, vốn là cung hoàng đạo giỏi nhất trong việc chờ đợi và ẩn mình.

Kinh Dịch có quẻ "Khảm" tượng trưng cho nước. Nước gặp trắc trở, nhưng luôn biết mình phải chảy về đâu. Không tranh giành, không vội vàng, cuối cùng vẫn hợp thành biển lớn.

Trước Tết, quý nhân của Bọ Cạp sẽ không xuất hiện rình rang. Họ giống như một ngọn đèn trong đêm tối, chỉ dẫn bạn đúng lúc mơ hồ nhất. Có thể là tiền bối trong ngành, cũng có thể là một người thuộc lĩnh vực hoàn toàn khác. Họ không trực tiếp giải quyết vấn đề cho bạn, nhưng một câu nói của họ đủ khiến bạn "vỡ ra".

Sự nghiệp đang ở ngã rẽ tinh tế. Những nỗ lực tưởng như không có kết quả suốt thời gian qua sẽ bắt đầu cho tín hiệu hồi đáp trước Tết: một hợp tác được chốt, một dự án bất ngờ gọi tên bạn. Đây không phải may mắn, mà là kết quả của quá trình âm thầm tích lũy.

Về tiền bạc, Bọ Cạp không thiếu cách kiếm tiền, chỉ thiếu cảm giác an toàn. Giai đoạn này, bạn sẽ thay đổi cách nhìn về tài chính không còn quá ám ảnh "bao nhiêu", mà quan tâm "dòng tiền vận hành thế nào". Chính sự chuyển biến này sẽ mở ra con đường mới.

Đừng vội kết luận, cũng đừng vội ngửa bài. Trước Tết là lúc quan sát, lắng lại và âm thầm bố trí.

Ma Kết: Sao Thổ rời đi, lấy lại tự do

Ma Kết cuối cùng cũng có thể thở phào.

Từ năm 2020 đến 2023, sao Thổ ở lại cung của bạn suốt ba năm – ba năm như một cuộc tu hành dài đằng đẵng. Mỗi bước đi đều phải cân nhắc, mỗi quyết định đều mang sức nặng. Khi sao Thổ rời đi, bạn tưởng sẽ nhẹ nhõm, nhưng lại thấy chông chênh – bởi quen gánh nặng quá lâu, buông ra lại thấy trống trải.

Giờ đây, sao Mộc ở Song Tử, sao Thổ ở Song Ngư, tạo nên một trường năng lượng mới cho bạn. Sao Mộc mang đến cơ hội mở rộng, sao Thổ để lại nền móng và trí tuệ. Bạn không cần chứng minh gì nữa, vì bạn đã chứng minh đủ rồi.

Kinh Dịch có quẻ "Phục" sau đông chí, dương khí hồi sinh, vạn vật bước vào vòng tuần hoàn mới. Và Ma Kết đang đứng đúng tại điểm "phục" ấy.

Trước Tết, quý nhân xuất hiện theo cách bạn không ngờ tới: một cấp trên nhớ lại dự án cũ bạn từng làm, một khách hàng chủ động tìm đến, hay chỉ là một cuộc gặp tình cờ dẫn tới nhân vật then chốt. Tất cả đều là kết quả của nhân cách và thực lực bạn tích lũy bấy lâu.

Sự nghiệp có một đợt tiến triển ổn định, không phô trương nhưng chắc chắn. Những việc nhỏ bạn từng xem nhẹ bắt đầu tạo hiệu ứng dây chuyền, tin tốt đến dồn dập trước Tết.

Về tài chính, Ma Kết không hợp "đổi đời sau một đêm", mà mạnh ở đường dài. Thu nhập chính khá vững: lương, thưởng, tiền dự án đều về đúng hẹn. Ngoài ra, còn có thể phát hiện nguồn tiền cũ từng bị bỏ quên - khoản thanh toán tồn đọng, hay cổ tức đầu tư.

Quan trọng nhất, bạn lấy lại cảm giác làm chủ cuộc sống: không sống vì ánh nhìn người khác, không bị kỳ vọng bên ngoài trói buộc. Bạn đi theo nhịp của mình.

Mọi dự báo vận mệnh, suy cho cùng chỉ là một cách "quan sát" biến động của trời đất, lòng người và quy luật vạn vật.

Nhưng thứ thực sự quyết định hướng đi cuộc đời bạn, chưa bao giờ là sao hay quẻ, mà chính là lựa chọn của bạn.

Tết đang đến gần, vạn vật đổi mới. Dù bạn thuộc cung hoàng đạo nào, hãy nhớ: quý nhân có thể xuất hiện, nhưng quý nhân lớn nhất, luôn là chính bạn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm