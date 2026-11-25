Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT quy định các trường hợp giáo viên được xem xét bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Trong đó, có 6 nhóm giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT được bổ nhiệm vào hạng cao trong giai đoạn từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021 nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng theo quy định.

Các nhóm giáo viên thuộc diện được xem xét

Theo khoản 6 Điều 15 Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT được bổ sung bởi Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT, đối tượng được xem xét bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương gồm:

- Giáo viên mầm non khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên, được bổ nhiệm vào hạng II; hoặc giáo viên hạng III, IV sau khi tốt nghiệp đại học được bổ nhiệm vào hạng II.

- Giáo viên tiểu học khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên, được bổ nhiệm vào hạng II; hoặc giáo viên hạng III, IV sau khi tốt nghiệp đại học được bổ nhiệm vào hạng II.

- Giáo viên THCS khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên và được bổ nhiệm vào hạng II.

- Giáo viên THPT hạng II sau khi tốt nghiệp thạc sĩ được bổ nhiệm vào hạng I.

Các trường hợp này phải thuộc giai đoạn từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc đạt trình độ đào tạo cao hơn nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức. Quy định cũng bao gồm người được tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 nhưng hoàn thành thời gian tập sự sau mốc này.

Điều kiện bổ nhiệm lại đối với từng cấp học

Việc thuộc nhóm đối tượng nêu trên không đồng nghĩa với việc giáo viên đương nhiên được bổ nhiệm lại. Thông tư quy định thêm các điều kiện về tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và kết quả đánh giá.

Cụ thể, giáo viên mầm non phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn theo quy định. Trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, giáo viên phải thực hiện ít nhất một nhiệm vụ thuộc mỗi nhóm nhiệm vụ được quy định, đồng thời được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong cả hai năm học.

Từ ngày 30/10/2026, Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực quy định các trường hợp giáo viên được xem xét bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương (Ảnh minh họa)

Đối với giáo viên tiểu học và THCS, điều kiện về thời gian giảng dạy là từ đủ 9 năm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; không tính thời gian tập sự, thử việc. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn. Giáo viên cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, đồng thời được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong cả hai năm.

Với giáo viên THPT, điều kiện gồm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026. Giáo viên phải được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong cả hai năm học.

Những trường hợp không thuộc diện áp dụng

Thông tư 93 nêu rõ, quy định bổ nhiệm lại tại khoản 6 không áp dụng với người được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng hoặc chính sách thu hút đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận. Các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo cũng không thuộc diện áp dụng quy định này.

Ngoài ra, khoản 7 Điều 15 còn quy định một nhóm giáo viên khác được bổ nhiệm lại. Đó là những người đã giữ chức danh hạng I hoặc hạng II, đáp ứng đủ điều kiện bổ nhiệm vào hạng tương ứng nhưng từ ngày 20/3/2021 đến trước khi Thông tư 93 có hiệu lực lại được địa phương bổ nhiệm vào hạng thấp hơn liền kề do hạn chế tỷ lệ cơ cấu hạng. Nhóm này được bổ nhiệm lại vào hạng tương ứng với cấp học đang giảng dạy.

Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/10/2026. Theo Điều 7, việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026, trừ trường hợp được quy định riêng.

Theo Xây dựng chính sách