Trước khi Tết đến 12 con giáp nên dọn góc học tập thế nào để "xả xui" năm cũ, đón bảng điểm rực rỡ?

Người xưa có câu "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", nhưng với các sĩ tử nhí, "góc học tập sạch thì trí não mới thông". Một góc bàn bừa bãi với những bài kiểm tra cũ hay bút tắc mực không chỉ cản trở tư duy mà còn tích tụ "năng lượng trì trệ" của năm cũ. Trước khi tiếng chuông giao thừa vang lên, mẹ hãy cùng con thực hiện nghi thức "thanh tẩy" góc học tập theo đặc điểm riêng của 12 con giáp. Đây không chỉ là mẹo xả xui, mà còn là bài học đầu đời về sự ngăn nắp để đón một năm mới "học đâu trúng đó"!

1. Nhóm hành Mộc (Dần, Mão): "Tỉa tót" sự tập trung

Trẻ tuổi Dần và Mão thường giàu trí tưởng tượng nhưng đôi khi thiếu kiên nhẫn.

Việc cần làm: Loại bỏ các loại sách truyện, tranh vẽ dang dở đang chất đống trên bàn.

Mẹo xả xui: Hãy tặng con một chậu cây nhỏ (như sen đá) hoặc thay một chiếc đèn bàn có ánh sáng xanh dịu. Việc chăm sóc một mầm xanh mới giúp trẻ tuổi này rèn luyện sự điềm tĩnh và bền bỉ trong năm mới.

2. Nhóm hành Hỏa (Tỵ, Ngọ): "Hạ nhiệt" áp lực

Nhóm này thường thông minh, năng động nhưng dễ bị stress hoặc nhanh chán.

Việc cần làm: Thanh lý ngay những bộ dụng cụ thủ công cũ, giấy màu vụn hoặc những món đồ chơi hỏng đang chiếm chỗ.

Mẹo xả xui: Thay vỏ gối tựa lưng hoặc lau sạch mặt bàn bằng nước thơm (vỏ bưởi/quế). Một không gian thoáng đãng, "hạ hỏa" sẽ giúp các bé tuổi Tỵ, Ngọ bớt nóng nảy khi gặp bài toán khó.

Ảnh minh hoạ

3. Nhóm hành Thổ (Sửu, Thìn, Mùi, Tuất): "Khai mở" tư duy sáng tạo

Các bé nhóm này thường rất ngăn nắp nhưng đôi khi lại quá "cũ kỹ", khó tiếp nhận cái mới.

Việc cần làm: Thay mới toàn bộ bút đã hết mực, gọt lại bút chì và bỏ đi những cục tẩy đã mòn vẹt. Đặc biệt, tuổi Thìn nên thay một cây bút ký hoặc bút máy mới để kích hoạt năng lượng dẫn đầu.

Mẹo xả xui: Di chuyển vị trí của hộp đựng bút hoặc thay một tấm thời khóa biểu mới rực rỡ hơn. Sự thay đổi nhỏ này giúp phá vỡ sự trì trệ của năm cũ.

4. Nhóm hành Kim (Thân, Dậu): "Mài sắc" kỷ luật

Tuổi Thân, Dậu rất lanh lợi nhưng đôi khi hơi "ham chơi quên nhiệm vụ".

Việc cần làm: Kiểm kê lại cặp sách, loại bỏ những mẩu giấy vụn, vỏ kẹo hay những ghi chú không còn giá trị.

Mẹo xả xui: Lau chùi các đồ dùng bằng kim loại như compa, thước kẻ hoặc đặt một chiếc chuông gió nhỏ cạnh cửa sổ góc học tập. Âm thanh trong trẻo của hành Kim giúp "mài sắc" sự tập trung của con.

5. Nhóm hành Thủy (Tý, Hợi): "Lọc sạch" xao nhãng

Trẻ tuổi Tý, Hợi thường thông minh và khéo léo nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.

Việc cần làm: Tuổi Tý đặc biệt cần dọn dẹp đống giấy nháp cũ và các tờ đề thi từ học kỳ trước. Sự bừa bãi của các loại giấy tờ này chính là "vận xui" khiến con dễ làm bài nhầm lẫn.

Mẹo xả xui: Làm sạch cốc đựng nước hoặc đặt một quả cầu pha lê nhỏ trên bàn học để "lọc" năng lượng, giúp tâm trí trẻ luôn trong trẻo, minh mẫn như dòng nước.

Thông điệp cho mẹ:

Việc cùng con dọn dẹp không chỉ là chuyện tâm linh ngày Tết, mà là cách mẹ dạy con về kỹ năng quản lý không gian sống. Một góc học tập mới mẻ, sạch thơm chính là lời khẳng định: “Con đã sẵn sàng để viết nên những thành tích mới!”